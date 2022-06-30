Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası

Koca, hastalığın solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaştığına dikkat çekti.Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtası dışında ilk kez bu kadar yaygın görülüyor. Şu ana kadar Avrupa ülkelerinde ve ABD'de vaka tespit edilmesinin ardından Türkiye'de de ilk vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de de bir vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastalığın dünya geneline yayılmasını beklediklerini açıklamıştı. DSÖ, ellerindeki bilgilere dayanarak hastalığın semptom gösteren insanlarla yakın temas kurarak bulaştığını belirtmişti.

Maymun çiçeği nedir?

Maymun çiçeğine, çiçek virüsü ile yakından ilişkili bir virüs neden oluyor. Bu virüs, 1980'den bu yana ortadan kaldırıldığı düşünülen çiçek hastalığının etken maddesi olarak geçiyor.

Çiçek ile maymun çiçeği arasında sadece virüs bakımından benzerlikler bulunmuyor; aynı zamanda bu iki hastalığın belirtileri de benzeşiyor. Virüs ile enfekte olan kişilerde, enfeksiyondan yaklaşık bir ila iki hafta sonra yüksek ateş görülüyor. Bunun yanı sıra lenf bezlerinde şişme, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve genel yorgunluk da hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

DSÖ’ye göre, maymun çiçeği hastalığından etkilenen insanlar genellikle çiçek hastalığında olduğu kadar ciddi şekilde hastalanmıyorlar. Çiçek hastalığının, maymun çiçeği hastalığına göre daha yüksek bulaş riskine sahip ve daha ölümcül olduğu ifade ediliyor.

Genelde insanlara hayvanlardan bulaşan ve en yaygın kaynağı kemirgenler olduğu düşünülen virüsün insandan insana ise lezyonlar, vücut sıvıları, solunan damlacıklar ve çarşaf gibi kişisel eşyalarla yakın temasta bulunulması hâlinde geçtiği tahmin ediliyor.

Nadir görülen bir hastalık olan maymun çiçeği, ilk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. Son 10 yıl içinde Batı Afrika'daki vaka sayıları yükseldi.

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı, maymun çiçeği için de onaylanmıştı.

DW / SSB, JD

