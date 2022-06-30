HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası

Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası

30.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası

Koca, hastalığın solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaştığına dikkat çekti.Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtası dışında ilk kez bu kadar yaygın görülüyor. Şu ana kadar Avrupa ülkelerinde ve ABD'de vaka tespit edilmesinin ardından Türkiye'de de ilk vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de de bir vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastalığın dünya geneline yayılmasını beklediklerini açıklamıştı. DSÖ, ellerindeki bilgilere dayanarak hastalığın semptom gösteren insanlarla yakın temas kurarak bulaştığını belirtmişti.

Maymun çiçeği nedir?

Maymun çiçeğine, çiçek virüsü ile yakından ilişkili bir virüs neden oluyor. Bu virüs, 1980'den bu yana ortadan kaldırıldığı düşünülen çiçek hastalığının etken maddesi olarak geçiyor.

Çiçek ile maymun çiçeği arasında sadece virüs bakımından benzerlikler bulunmuyor; aynı zamanda bu iki hastalığın belirtileri de benzeşiyor. Virüs ile enfekte olan kişilerde, enfeksiyondan yaklaşık bir ila iki hafta sonra yüksek ateş görülüyor. Bunun yanı sıra lenf bezlerinde şişme, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve genel yorgunluk da hastalığın belirtileri arasında yer alıyor.

DSÖ’ye göre, maymun çiçeği hastalığından etkilenen insanlar genellikle çiçek hastalığında olduğu kadar ciddi şekilde hastalanmıyorlar. Çiçek hastalığının, maymun çiçeği hastalığına göre daha yüksek bulaş riskine sahip ve daha ölümcül olduğu ifade ediliyor.

Genelde insanlara hayvanlardan bulaşan ve en yaygın kaynağı kemirgenler olduğu düşünülen virüsün insandan insana ise lezyonlar, vücut sıvıları, solunan damlacıklar ve çarşaf gibi kişisel eşyalarla yakın temasta bulunulması hâlinde geçtiği tahmin ediliyor.

Nadir görülen bir hastalık olan maymun çiçeği, ilk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. Son 10 yıl içinde Batı Afrika'daki vaka sayıları yükseldi.

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı, maymun çiçeği için de onaylanmıştı.

DW / SSB, JD

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu tarihten itibaren artık vitrinde kedi- köpek satılamayacakBu tarihten itibaren artık vitrinde kedi- köpek satılamayacak
Belediyeden 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"Belediyeden 'jelibon' hamlesi "İlk mahsullerini aldık"
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldiAli Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sosyal medya takım elbiseli bu adamı konuşuyor

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

''70 yaşındayım ve 83 yaşındaki eşimle her gün seks yapıyorum''

''70 yaşındayım ve 83 yaşındaki eşimle her gün seks yapıyorum''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.