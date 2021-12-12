Türkiye'de ilk Omicron vakaları görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de altı Omicron vakasının tespit edildiğini açıkladı. Koca, hastaların hafif belirtiler gösterdiğini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana dek altı Omicron vakasının tespit edildiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Koca, "Şu ana kadar toplam altı vakamız tespit edildi, biri İstanbul'da beşi İzmir'de olmak üzere. Bu altı vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" dedi.

Bakan Koca, "Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Bu varyantla ilgili şu anki bilgiler, bulaştırıcılığı daha fazla olduğu ama etkisinin, ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın tedbirlere devam etmesini istiyoruz" diye ekledi.

Türkiye yeni koronavirüs varyantı Omicron'a karşı önlem amacıyla yaklaşık iki hafta önce Güney Afrika, Botswana, Mozambik, Namibya ve Zimbabwe'den yolculara sınırlarını kapamıştı.

"Tam aşılılar koronayı hafif geçiriyor"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs tablosuna ilişkin 11 Aralık verilerini Twitter'da paylaşırken de aşılamanın önemini yineledi.

Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tablo, son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının 19 bin 255 olduğunu, bu süre zarfında 191 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

DW,rtr/CÖ,JD

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