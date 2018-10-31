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Türkiye'de ilk 'saklı diş teli' Van'da üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan tarafından, Türkiye'nin ilk 'saklı diş teli' üretildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, dişin iç tarafına yerleştirilen ve daha önce yurt dışından ithal edilen saklı diş tellerinin bir hastaya yaklaşık 16 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Bu çalışmayla birlikte, bu maliyeti 6 bin liraya düşürdük. Bu çalışmada ithal hiç bir parça yok ve tamamıyla Teknokent'te üretiliyor" diye konuştu.

Van YYÜ bünyesinde kurulan Teknokent'te araştırma yapan Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan, bilgisayar desteğiyle tasarlanan ve 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak kişiye özel geliştirilen dişin iç tarafına yerleştirilen diş telleri üretti. Üretilen 'saklı diş teli' ile ilgili Teknokent'te tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, daha önce yurt dışından ithal edilen saklı tellerin bir hastaya maliyetinin 16 bin lira olduğunu söyledi. Fakat yapılan bu çalışmayla birlikte 'saklı diş teli'nin maliyetini ülkemizde 6 bin liraya düşürdüklerini söyledi.

YERLİ ÜRETİM

Rektör Prof. Dr. Battal, "Bu çalışmada ithal hiçbir parça yok ve tamamıyla Teknokent'te üretiliyor. Bu çalışma neticesinde ülkemizden dışarıya döviz çıkmayacak ve yerli üretimde daha etkin, estetik kullanılan gizli teller üretimine imza atıldı. Van YYÜ, ülkemizin dışarıya bağımlılığını azaltan, çok etkin çalışmalara imza atan önemli bir Teknokent haline geldi. Bundan sonra bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

'TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA 6 ÜRETİCİ ARASINDAYIZ'

Saklı diş tellerinin yapımını gerçekleştiren Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan ise daha çok erişkin hastalar tarafından tercih edilen ve tel tedavisi görürken estetik problemlerinin yaşanmadığı diş tellerinin imalatına ve tasarımlarına başladıklarını söyledi. Öğretim Üyesi Dr. Aydoğan, "Şu anda 8 hastayı bu yöntemle tedavi ediyoruz. Türkiye'de bu konuda ilk teşebbüsü Van YYÜ olarak göstermiş bulunmaktayız. Bu çalışmayla dünyada 6 üretici arasına girmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

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