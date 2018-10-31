Türkiye'de ilk 'saklı diş teli' Van'da üretildi

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan tarafından, Türkiye'nin ilk 'saklı diş teli' üretildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, dişin iç tarafına yerleştirilen ve daha önce yurt dışından ithal edilen saklı diş tellerinin bir hastaya yaklaşık 16 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Bu çalışmayla birlikte, bu maliyeti 6 bin liraya düşürdük. Bu çalışmada ithal hiç bir parça yok ve tamamıyla Teknokent'te üretiliyor" diye konuştu.

Van YYÜ bünyesinde kurulan Teknokent'te araştırma yapan Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Aydoğan, bilgisayar desteğiyle tasarlanan ve 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak kişiye özel geliştirilen dişin iç tarafına yerleştirilen diş telleri üretti. Üretilen 'saklı diş teli' ile ilgili Teknokent'te tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, daha önce yurt dışından ithal edilen saklı tellerin bir hastaya maliyetinin 16 bin lira olduğunu söyledi. Fakat yapılan bu çalışmayla birlikte 'saklı diş teli'nin maliyetini ülkemizde 6 bin liraya düşürdüklerini söyledi.