"Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik" (1)

MUĞLA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan yağış sebebiyle seller ve heyalanlar oluştuğunu, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında Bodrum'da imara aykırı yapıların tespitinin, yine ruhsata imar planına uymayan 8'i otel 9 projesi olmak üzere bin 611 bağımsız bölümün tespitini yaptıklarını aktaran Kurum, ilgililere bu tespitler doğrultusunda imara aykırılıkların düzeltilmesi için süre verdiklerini dile getirdi.

Geçen bir aylık süreçte bakanlığın ilgili birimlerinin tespitleri yaptıklarını aktaran şöyle konuştu:

"Yapılan tespitlere baktığımızda imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, yine arazide doğal kot kesitlere uyulmamış, ilave bodrum katların çıkarıldığı ve imar planı ve ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük. Bu anlamda ilk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılmamasına rağmen mevcutta yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günübirlik tesisler yapılması gerekirken günübirlik tesisler dışında tesisler olduğu, yine imar planında turizm tesisi olarak gösterilip mevcutta konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı ve ilgililerine bildirildi. 19 projede 2 bin 100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11'i otel 19 proje 2 bin 100 bağımsız proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu projenin 10'unda yükleniciler tarafından yıkım işlemleri başlatıldı. Diğer başlatılmayan 9 projeye ilişkin de ilgili birimlerin aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini fiilen gerçekleştiriyoruz. 19 projede 2 bin 100 bağımsız bölüme ilişkin de yıkım işlemleri süratli bir şekilde yapılacak ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecek. Bodrum'da ve tüm sahil kesiminde incelemelerimiz devam ediyor. Bu anlamda Muğla'daki 9 ilçemizde 30 gündür aralıksız şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz."