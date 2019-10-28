Türkiye'de internet erişimi ve bankalara siber saldırı

Saldırılardan en çok Türk Telekom ve Garanti BBVA etkilendi.Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren Türkiye'deki internet erişimine ve bazı kurumların internet sitelerine yönelik siber saldırılar gerçekleştirildi. Türkiye'deki kurumlara yönelik siber saldırılar, uluslararası siber güvenlik şirketlerinin veri haritalarına da yansıdı.

Toplam 100 GB büyüklüğünde olduğu belirtilen saldırılarda, DDOS (Dağıtık Hizmet Reddi) tekniğinin kullanıldığı bildirildi. Bu tip siber saldırılarda internette var olan bir hizmetin aksatılarak, ağ kaynaklarına gerçek kullanıcıların ulaşması engelleniyor.

Siber saldırı nedeniyle Pazar günü internette bazı yavaşlamalar meydana geldiği, yer yer erişimin tamamen koptuğu ifade edildi. Bazı bankaların internet şubelerine de erişimin zaman zaman kesildiği belirtilirken kredi kartıyla alışverişte de bazı aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

Türk Telekom ve Garanti'den açıklama

Siber saldırıdan etkilenen kurumların başında gelen Türk Telekom'un Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.