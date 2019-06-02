Türkiye’de IŞİD Hücrelerine Yönelik Operasyonlar Hız Kazandı

Türkiye’de güvenlik güçleri, IŞİD’in Türkiye’deki hücrelerine yönelik operasyonlarını hızlandırdı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlükleri’nin koordinasyonunda son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda Adıyaman, Samsun, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Mardin, Konya, Gaziantep ve Kayseri’de IŞİD üyesi ya da örgütle üyesi olduğu iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden kaçının tutuklandığı ise açıklanmadı.
Operasyonların, 17 Mayıs’ta İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun IŞİD’in Türkiye içerisinde son iki buçuk, üç yılda hiç olmadığı kadar hareketli olduğu yönündeki açıklamasının ardından artış göstermesi dikkat çekiyor.
Soylu: “IŞİD, son 1,5 aydır bir hareketlilik içerisinde”
Bakan Soylu,o toplantıda, “Bütün güvenlik birimleriniz son derece üst düzey alarmda. Yani vatandaşımız bunu hissediyor, hissetmiyor. Ama anlaşılıyor ki; hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla beraber gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Açıkladıklarımız var açıklayamadıklarımız var. Ama gerek istihbarat birimlerimiz gerekse de güvenlik kuvvetlerimiz çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bir hareketlenmenin olduğunu yaklaşık 1-1,5 aydır net bir şekilde görüyoruz" demişti.
Soylu:“Terör eylemi yapmaya hazırlanan 2 DEAŞ’lıyı kıskıvrak ele geçirdik”
Süleyman Soylu, bu açıklamasının ardından konuyla ilgili ikinci kez Cumartesi günü Adana’da yapılan IŞİD operasyonun ardından konuştu.
İstanbul Başakşehir’de muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı, "Bu sabaha karşı önemli bir DEAŞ operasyonu yaptık ve bir ilimize (Adana) silahlarıyla beraber terör eylemi yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lıyı kıskıvrak ele geçirdik. Yani hakikaten Türkiye özellikle terörle mücadele konusunda önemli bir dönem yaşamaktadır. Allah’a şükürler olsun büyükşehirlerimizde çok zamandır büyük terör olayıyla karşı karşıya kalmadığımızı söyleyebiliriz” dedi.
Bakan Soylu, aynı gün Trabzon Ağasarlılar Derneği iftarında yaptığı konuşmada ise şüphelilerin ormanda gömülü silahlarıyla büyük bir terör eylemi hazırlandığında olduklarını söyledi.
Soylu sözünü ettiği şüpheliler Adana Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında yakalandı. Savcılık talimatıyla harekete geçen Adana polisi, Cuma ve Cumartesi günü yaptığı operasyonlarda bayramda bir saldırı hazırlandığı olduğu iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa’da 9 kişi IŞİD üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı
31 Mayıs’ta yapılan operasyonda Bursa’da 10 kişi, 30 Mayıs’ta Mardin’de 2 kişi, 28 Mayıs’ta Adana’da 3 kişi, 24 Mayıs’ta Gaziantep’te 6 kişi, 23 Mayıs’ta Samsun’da 17 kişi, 21 Mayıs’ta Kayseri’de 10 kişi, IŞİD mensubu ya da irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan beşi kadın 9 şüpheli, 27 Mayıs’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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