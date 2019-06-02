Türkiye’de IŞİD Hücrelerine Yönelik Operasyonlar Hız Kazandı

Türkiye’de güvenlik güçleri, IŞİD’in Türkiye’deki hücrelerine yönelik operasyonlarını hızlandırdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlükleri’nin koordinasyonunda son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda Adıyaman, Samsun, Bursa, Şanlıurfa, Adana, Mardin, Konya, Gaziantep ve Kayseri’de IŞİD üyesi ya da örgütle üyesi olduğu iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden kaçının tutuklandığı ise açıklanmadı.

Operasyonların, 17 Mayıs’ta İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun IŞİD’in Türkiye içerisinde son iki buçuk, üç yılda hiç olmadığı kadar hareketli olduğu yönündeki açıklamasının ardından artış göstermesi dikkat çekiyor.

Soylu: “IŞİD, son 1,5 aydır bir hareketlilik içerisinde”

Bakan Soylu,o toplantıda, “Bütün güvenlik birimleriniz son derece üst düzey alarmda. Yani vatandaşımız bunu hissediyor, hissetmiyor. Ama anlaşılıyor ki; hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla beraber gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Açıkladıklarımız var açıklayamadıklarımız var. Ama gerek istihbarat birimlerimiz gerekse de güvenlik kuvvetlerimiz çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bir hareketlenmenin olduğunu yaklaşık 1-1,5 aydır net bir şekilde görüyoruz" demişti.