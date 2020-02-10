Türkiye’de İşsizlik Yüzde 13,3’e Çıktı İşgücüne Dahil Olmayanlar Arttı

Türkiye’de Kasım ayında işsizlik yüzde 13,3 oldu. TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı Kasım dönemi verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2018 yılı Kasım ayına göre, 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye ulaştı.
İşsizlik artarken istihdam oranı da düşüyor.
2017 Kasım ayında yüzde 47,3 olan istihdam oranı 2018 Kasım ayında yüzde 46,5’e düşerken, 2019 Kasım ayında ise yüzde 45,6’ya geriledi.
Sektörel bazda bakıldığındaysa inşaatta 253 bin, tarımda 147 bin istihdam kaybı olduğu görülürken sanayide 102 bin, hizmet sektöründeyse 152 binlik artış dikkat çekiyor.
Doçent Çelik: ‘‘İşgücüne katılım azalıyor, işsizlik artıyor, bu vahim bir tablo’’
Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden Doçent Aziz Çelik’e göre, Kasım ayında en dikkat çekici verilerin başında işgücün dahil olmayanların sayısının 28 milyon 601 binden 29 milyon 363 bine yükselmesi geliyor. Kasım ayı işgücü istatistiklerinin en çarpıcı verisi bu.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Doçent Çelik, ‘‘İşgücüne katılım oranı düşmüş olmasına rağmen işsizlik artıyor. İşgücü artar, onlar iş bulamazlar. Bu belki kabul edilebilir. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz aylarda işgücüne katılım oranı yükseldiği için işsizlik artıyor diyerek durumu izah etmeye çalışıyordu. Ancak şu anki tablo durumun vahametini gösteriyor. Hem işgücüne katılım düşüyor hem de işsizlik artıyor. Bu ne demek? Hem yeni iş yaratılamıyor hem de var olan işyerleri ya kapanıyor ya da işçi ihtiyacını azaltıyor’’ diyor.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,5’e çıktı
Türkiye genç işsizliği de dizginleyemiyor.
Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü istatistiklerine bakıldığında 15-64 yaş arasında istihdam yüzde 50,2 iken bu oran, ‘genç nüfus’ olarak tanımlana 15-24 yaş arasında yüzde 32,6’ya düşüyor.
Bu kategoride işsizlik oranı yüzde 23,6’dan yüzde 24,5’e yükselirken, ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı da son bir yılda 0,9 puan artış göstererek yüzde 25,2’ye ulaştı.
Doçent Çelik: ‘‘Genç kadın işsizliğindeki artış dikkat çekici, Türkiye OECD ülkeleri arasında işsizlikte üçüncü sırada’’
Doçent Aziz Çelik, Türkiye’deki genç işsizliğinin Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri ortalamasının çok üstünde olduğunun altını çiziyor.
Çelik, ‘‘28 ülkenin yer aldığı Avrupa Birliği’nde genç işsizliği yüzde 18 seviyesinde. 36 ülkenin üye olduğu OECD’de ise bu oran yüzde 11’e kadar geriliyor. Türkiye’deki genç işsizliğin yarısından daha az. Türkiye’deki genç işsizlikte kadınların oranı ise yüzde 30,9’a ulaşıyor. Bu çok dikkat çekici. Neredeyse tüm genç kadınların üçte biri işsiz. Unutmayın ki ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınların oranı da yüzde 22,6 ulaşıyor. Bu çok kötü bir tablo. Genel istihdam verilerine bakıldığında OECD ülkeleri arasında Güney Afrika ve Yunanistan’ın ardından en büyük işsizlik sorunu yaşayan üçüncü ülke Türkiye’’ dedi.
Hem kayıt dışı istihdam hem de kamu istihdamı artıyor
Türkiye ekonomisinin kamburlarından kayıt dışı istihdamda da artış devam ediyor.
Kasım ayında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %33,8 olarak gerçekleşti.
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 22,8’le geçen yılki seviyesini korudu.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2019 yılı dördüncü döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre %6,7 oranında artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu.
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