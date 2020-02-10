Türkiye’de İşsizlik Yüzde 13,3’e Çıktı İşgücüne Dahil Olmayanlar Arttı

Türkiye’de Kasım ayında işsizlik yüzde 13,3 oldu. TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı Kasım dönemi verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2018 yılı Kasım ayına göre, 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik artarken istihdam oranı da düşüyor.

2017 Kasım ayında yüzde 47,3 olan istihdam oranı 2018 Kasım ayında yüzde 46,5’e düşerken, 2019 Kasım ayında ise yüzde 45,6’ya geriledi.

Sektörel bazda bakıldığındaysa inşaatta 253 bin, tarımda 147 bin istihdam kaybı olduğu görülürken sanayide 102 bin, hizmet sektöründeyse 152 binlik artış dikkat çekiyor.

Doçent Çelik: ‘‘İşgücüne katılım azalıyor, işsizlik artıyor, bu vahim bir tablo’’

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nden Doçent Aziz Çelik’e göre, Kasım ayında en dikkat çekici verilerin başında işgücün dahil olmayanların sayısının 28 milyon 601 binden 29 milyon 363 bine yükselmesi geliyor. Kasım ayı işgücü istatistiklerinin en çarpıcı verisi bu.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Doçent Çelik, ‘‘İşgücüne katılım oranı düşmüş olmasına rağmen işsizlik artıyor. İşgücü artar, onlar iş bulamazlar. Bu belki kabul edilebilir. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz aylarda işgücüne katılım oranı yükseldiği için işsizlik artıyor diyerek durumu izah etmeye çalışıyordu. Ancak şu anki tablo durumun vahametini gösteriyor. Hem işgücüne katılım düşüyor hem de işsizlik artıyor. Bu ne demek? Hem yeni iş yaratılamıyor hem de var olan işyerleri ya kapanıyor ya da işçi ihtiyacını azaltıyor’’ diyor.