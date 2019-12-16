Türkiye’de İşsizlik Yüzde 13,8’e Genç Kadın İşsizliği Yüzde 32,9’a Çıktı

Türkiye’deki işsizlik rakamları bir önceki yıla göre negatif yönde ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Eylül ayı İşgücü İstatistikleri’ne göre, işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artış göstererek 4 milyon 566 bin kişiye ulaştı.

2018 yılının Eylül ayında yüzde 11,4 olan işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8’e çıktı.

Nüfus artarken istihdam oranı düşüyor

Geçen yıl Eylül ayında yüzde 11,4 olan işsizlik oranı, Aralık ayında yüzde 13,5’e tırmanmış ve 2019 yılının Şubat ayında ise -2009 yılındaki dünya ekonomik krizi sonrasında yüzde 14,8’den sonra ulaşılan en tepe olan- yüzde 14,7’yi görmüştü.

Bu arada nüfus artarken hem işgücüne katılım oranı hem de istihdam oranlarında düşüş olduğu dikkat çekiyor.

İstihdama katılım oranı son bir yılda yüzde 54’ten yüzde 53,4 gerilerken istihdam oranı yüzde 1,7 azalarak yüzde 46,1’e düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım’da partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada, ‘‘İşsizlik oranımız yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile şirketlerinde çalıştığı için istihdam istatistiklerine girmiyordu. Şimdi eğitim düzeyinin de yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor. (İşsizlik artışının) Sebebi bizim istihdam oluşturamamamız değil. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır’ demişti.