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Türkiye’de İşsizlik Yüzde 13,8’e Genç Kadın İşsizliği Yüzde 32,9’a Çıktı

16.12.2019 12:34 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Eylül ayı İşgücü İstatistikleri’ne göre, işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, 817 bin kişi artış göstererek 4 milyon 566 bin kişiye ulaştı

Türkiye’de İşsizlik Yüzde 13,8’e Genç Kadın İşsizliği Yüzde 32,9’a Çıktı

Türkiye’deki işsizlik rakamları bir önceki yıla göre negatif yönde ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Eylül ayı İşgücü İstatistikleri’ne göre, işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artış göstererek 4 milyon 566 bin kişiye ulaştı.

2018 yılının Eylül ayında yüzde 11,4 olan işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8’e çıktı.

Nüfus artarken istihdam oranı düşüyor

Geçen yıl Eylül ayında yüzde 11,4 olan işsizlik oranı, Aralık ayında yüzde 13,5’e tırmanmış ve 2019 yılının Şubat ayında ise -2009 yılındaki dünya ekonomik krizi sonrasında yüzde 14,8’den sonra ulaşılan en tepe olan- yüzde 14,7’yi görmüştü.

Bu arada nüfus artarken hem işgücüne katılım oranı hem de istihdam oranlarında düşüş olduğu dikkat çekiyor.

İstihdama katılım oranı son bir yılda yüzde 54’ten yüzde 53,4 gerilerken istihdam oranı yüzde 1,7 azalarak yüzde 46,1’e düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım’da partisinin TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada, ‘‘İşsizlik oranımız yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile şirketlerinde çalıştığı için istihdam istatistiklerine girmiyordu. Şimdi eğitim düzeyinin de yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor. (İşsizlik artışının) Sebebi bizim istihdam oluşturamamamız değil. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır’ demişti.

Genç işsizliği yüzde 26,1’e yükselirken genç kadın işsizliği yüzde 32,9 oldu

Tarım dışı işsizlik ve genç işsizlik verilerinde de geçen yılın aynı dönemine göre, ciddi gerilemeler görülüyor.

TÜİK’in araştırmasında tarım dışı işsizlik oranı, 2,9 puanlık artışla yüzde 16,4 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş aralığında bulunan genç nüfustaki işsizlik oranıysa 4,5 puan yükselerek, yüzde 26,1’e ulaştı.

Ne eğitimde ne istihdamda olmayan genç nüfusun oranı da yüzde 27,4’ten yüzde 28,6’ya çıktı.

Kadınlarda işsizlik artışının daha yoğun olduğu görülüyor.

Genç kadın işsizliği bir yılda yüzde 27,2’den yüzde 32,9’a çıkarken ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınların oranı ise yüzde 37 oldu.

Hedef yıl sonunda işsizliği yüzde 12,9’a düşürmek

Hükümetin 2019 yılı işsizlik hedefi ise yüzde 12,9.

30 Eylül’de ‘Değişim Başlıyor” sloganıyla 2020-2022 dönemini kapsayacak üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘‘Orta vadede de işsizlikle mücadele edeceğiz. İstihdam teşvikleri için etki analizleri yapılacak. Yıllık ortalama 1 milyon 66 kişi istihdam artışı olacak” demişti.

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