Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği’den Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği ile Türkiye İsviçre Başkonsolosluğu Dış Ticaret ve Yatırım Ofisi 27 Şubat’ta Uzun, Kaliteli, Sağlıklı ve Mutlu Yaşam’ın Sırlarını Keşfetmek konulu bir etkinlik düzenleyecek.

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, Türkiye İsviçre Başkonsolosluğu Dış Ticaret ve Yatırım Ofisi (Swiss Business Hub Turkey) iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 27 Şubat’ta İstanbul’da Longevity: Tips for staying long in the game - (Uzun, Kaliteli, Sağlıklı ve Mutlu Yaşam’ın Sırlarını Keşfetmek) konulu davete ev sahipliği yapacak.

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Temayı seçmemizin başlıca nedeni, hepimizi derinden etkileyen sağlıklı uzun ama kaliteli yaşama öykünürken, ona uzak durmak ve dolu dolu yaşayamamak. Hangimiz uzun, ama sağlıklı ve kaliteli dolayısıyla mutlu yaşamak istemiyoruz? Ama ve dolayısıyla bağlaçlarını sevmesem de burada çok önemli buluyor ve altını çizerek ifade ediyorum. Şüphem yok, konunun önemini hepimiz biliyoruz, problem ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı bilememek, iş işten geçmeden yeterince önemsememek. Kadınlar Günü’nü çok önemsiyoruz ve klasik anlayışın ötesine taşıyarak daha derin ve fonksiyonel anlamlar yüklemek istiyor, bunu kadınlara olduğu kadar tüm vatandaşlara duyduğumuz sorumluluk olarak görüyoruz. Uzun sağlıklı kaliteli ve dolayısıyla mutlu yaşamı anlatırken elçimizin bizzat kadınlar olduğuna karar verdik. Ve işte bu nedenle bu yıl Türk ve dünya kadınlarını konunun sırlarını deşifre edecek uzman isimlerle tartışmaya davet ediyoruz" dedi.