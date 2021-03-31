HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu'

Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu'

31.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Türkiye'de kaçırıldıktan sonra 3 yıla yakın süre Suriye'de esir tutulmasıyla ilgili soruşturmada, fidye elde etme amaçlı sahte kaçırılma planının gerçeğe dönüştüğü belirlendi. İtalya'da olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sandrini de plana dahil olmakla suçlanıyor.

Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu'

İtalyan iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Türkiye'de kaçırıldıktan sonra 3 yıla yakın süre Suriye'de esir tutulmasıyla ilgili soruşturmada, fidye elde etme amaçlı sahte kaçırılma planının gerçeğe dönüştüğü belirlendi. İtalya'da olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sandrini de plana dahil olmakla suçlanıyor.

İtalyan polisi dün kuzeydeki Brescia kentinde, terör amaçlı insan kaçırma suçlamasıyla iki Arnavutluk vatandaşı ile bir İtalyanın gözaltına alındığını açıkladı. Fredi Frrokaj ve Olsi Mitraj ile İtalya vatandaşı Alberto Zannini'nin kaçırma planını, Türkiye ve Suriye'deki işbirlikçileri ile birlikte organize ettikleri öne sürülüyor.

Gözaltındaki 3 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında, Brescialı iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Adana'da kaçırıldıktan sonra yaklaşık 3 yıl Suriye'de esir tutulması vakası da yer alıyor.

İtalyan basınının Roma Savcılığı'na dayandırdığı haberlere göre, 3 kişi Sandrini'yi "sahte bir kaçırma" planı için Türkiye'ye gitmeye ikna etti. Planın, İtalyan hükümetinden fidye almak amacıyla yapıldığı öne sürülüyor.

Ancak fidye parasından pay almak umuduyla plana dahil olarak Türkiye'ye giden Alessandro Sandrini, gerçekten kaçırıldı ve Suriyeli bir grubun elinde 2 yıl 8 ay esir tutuldu.

Sandrini'ye de sahte suç eylemi planlama ve dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor.

Eski sevgilisi: Fidye parasıyla döneceğini söylüyordu

İtalyan basınında, Sandrini'nin eski kız arkadaşının verdiği ifadeden bölümler de yayımlandı. Eski sevgilisi, "Türkiye'ye gitmek için havalimanına giderken Sandrini bana sürekli rahat olmamı söylüyordu. Sahte kaçırılma planı sayesinde İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan alacakları fidye parasıyla geri döneceğini söylüyordu" dedi.

Ekim 2016'da "tatile çıkma" bahanesiyle Adana'ya giden Alessandro Sandrini ortadan kaybolmuş ve yaklaşık 1 yıl sonra ailesini arayarak kaçırıldığını söylemişti.

2018'de de Sandrini'nin turuncu bir tulumla, silahlı iki kişinin önünde otururken görüldüğü bir video yayımlanmış, Sandrini videoda İtalyan hükümetinden yardım istemişti.

32 yaşındaki Alessandro Sandrini (sağda), İdlib merkezli Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünün düzenlediği basın toplantısında. Üç yıla yakın tutsaklığın ardından Sandrini'nin bırakılacağı bu toplantıda duyuruldu.

El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam örgütünün elinde tutulduğu belirtilen Sandrini videoda, "İtalya'dan bu durumu hızla sona erdirmesini istiyorum çünkü bana açıkça, bıktıklarını ve işler kısa sürede hallolmazsa beni öldüreceklerini söylediler" diyordu.

Sandrini Mayıs 2019'da serbest bırakılarak İtalya'ya dönmüştü ancak karşılığında fidye ödenip ödenmediğiyle ilgili bilgi verilmemişti.

2016'da başka bir İtalyan da kaçırıldı

Alessandro Sandrini'yle benzer şekilde, yine Brescia kentinden iş adamı Sergio Zanotti de 2016'da Türkiye'ye gitmesinin ardından ortadan kaybolmuş ve 3 yıl Suriye'de esir tutulmuştu. Zanotti de 2019'da serbest bırakılmıştı.

Dün Brescia'da gözaltına alınan 3 kişinin Zanotti vakasıyla da bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor. Ancak şu aşamada Zanotti hakkında bir suçlama bulunmuyor.

İtalyan basınına göre savcılık, Zanotti'nin dün gözaltına alınan 3 kişi tarafından, Irak dinarı alıp satmak amacıyla Türkiye'ye gitmeye ikna edildiği üzerinde duruyor.

Sergio Zanotti 2019'da İtalya'ya dönmesinin ardından yaptığı açıklamada "İşsizdim, eski para alıp Avrupa'da numizmatik pazarında satmak için Türkiye'ye, Hatay bölgesine gitmiştim. Fakat korsan taksi şoförüm tarafından militanlara satıldım. Militanlar beni uyuşturdu ve Halep bölgesinde bir kulübede uyandım" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Korona aşısı bu hale getirdi! Tanınmayacak hale geldiKorona aşısı bu hale getirdi! Tanınmayacak hale geldi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

Biden’ın köpeği bir çalışanı ısırdı

Korona aşısı bu hale getirdi! Tüm vücudu kıpkırmızı oldu, tanınmayacak hale geldi

Korona aşısı bu hale getirdi! Tanınmayacak hale geldi

ABD’de çarpıcı araştırma: Bağışıklık sistemi mutasyonları tanıyor

Bağışıklık sistemi mutasyonları tanıyor!

AstraZeneca aşısının adı değişti

AstraZeneca aşısının adı değişti

Dünyada bir ilk! Rusya'dan hayvanlar için Kovid-19 aşısı

Rusya'dan hayvanlar için Kovid-19 aşısı

14 ülkeden DSÖ raporuna tepki!

14 ülkeden DSÖ raporuna tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.