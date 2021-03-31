Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu'

İtalyan iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Türkiye'de kaçırıldıktan sonra 3 yıla yakın süre Suriye'de esir tutulmasıyla ilgili soruşturmada, fidye elde etme amaçlı sahte kaçırılma planının gerçeğe dönüştüğü belirlendi. İtalya'da olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sandrini de plana dahil olmakla suçlanıyor.

İtalyan polisi dün kuzeydeki Brescia kentinde, terör amaçlı insan kaçırma suçlamasıyla iki Arnavutluk vatandaşı ile bir İtalyanın gözaltına alındığını açıkladı. Fredi Frrokaj ve Olsi Mitraj ile İtalya vatandaşı Alberto Zannini'nin kaçırma planını, Türkiye ve Suriye'deki işbirlikçileri ile birlikte organize ettikleri öne sürülüyor.

Gözaltındaki 3 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında, Brescialı iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Adana'da kaçırıldıktan sonra yaklaşık 3 yıl Suriye'de esir tutulması vakası da yer alıyor.

İtalyan basınının Roma Savcılığı'na dayandırdığı haberlere göre, 3 kişi Sandrini'yi "sahte bir kaçırma" planı için Türkiye'ye gitmeye ikna etti. Planın, İtalyan hükümetinden fidye almak amacıyla yapıldığı öne sürülüyor.