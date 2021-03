Türkiye’de Kademeli Normalleşme Kararı

Erdoğan, “Salgının yaygınlaşmaya devam ettiği ortamda normalleşme adımlarını atmak ve sürdürmek de mümkün değildir. Türkiye coğrafi olarak büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli olarak atmak durumundayız. Tedbirlerle ilgili kararlar her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre valiliklerimizce verilecek. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olmak üzere illerimizi ayırdık. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek” bilgisini verdi.

“Halkımızın her bir ferdinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek salgınla ilgili stratejimizi her gün güncelliyoruz. Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilindeki mevcut durumun vaka sayısı ve yaygınlaşma hızına bağlı olarak risk haritasına dönüştürüldüğünü kaydetti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “devrim niteliğinde” adımlar attıklarını savunan Erdoğan, ekonomik büyümeyi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. “İnsan Hakları Eylem Planı ile eş zamanlı hayata geçireceğimiz ekonomik reform hazırlıkları da yapıldı. Arkadaşlarımız sahaya indi, tüm tarafları dikkatle dinledi. Her reform gibi bu çalışmalardan rahatsızlık duyanlar da çıkabilir. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz.

Bugün itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479 iken ağır hasta sayısı ise bin 215 olarak açıklandı. Bugüne kadarki Corona virüsü kaynaklı can kaybı ise 28 bin 638’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın Corona virüsü salgınında Türkiye’nin bugünkü durumunu ortaya koyan tabloya göre; son 24 saatte 9 bin 891 yeni vaka ve 69 can kaybı söz konusu oldu. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49,1 iken, erişkin yoğun bakımda ise yüzde 63,2 oranıyla henüz ciddi şekilde doluluğun devam ettiği görüldü.

Son 24 saatte 69 can kaybı, 9.891 yeni vaka

Reform paketindeki düzenlemeleri kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye inşallah salgın sonrası dönemin yükselen yıldızı olacak” diyen Erdoğan, ekonomi açısından kamu başta olmak üzere mali disiplin sağlanacağı iddiasında bulundu.

Türkiye’nin 2021 yılı bütçe açığı hedefini yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’a indirdiklerini ve bunun pek çok dünya ülkesine kıyasla büyük bir başarı olduğunu anlatan Erdoğan, “Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır. Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerini gerekiyorsa yeniden yapılandırarak daha verimli ve rekabetçi hale getiriyoruz. Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz. 2021 yılına iyi bir başlangıç yapan ihracatımız, Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artışla 16 milyar doları aşmıştır. Milletimiz, devletin kasasındaki her kuruşun, bütçesindeki her kalemin 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olsun” diye konuştu.