Türkiye’de Kademeli Normalleşme Kararı

Türkiye, Corona virüsü salgınında içinde bulunduğu ikinci dalgada bugün itibariyle illerdeki risk durumuna bağlı olarak kademeli ve kontrollü normalleşme kararı aldı. Orta ve Doğu Karadeniz illeri başta olmak üzere Konya, Edirne gibi çok yüksek riskli yerde lokanta, kafe gibi sosyalleşme mekanları henüz açılamayacak ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında, normalleşme yol haritasını açıkladı. Erdoğan, Türkiye’nin salgın sürecini ekonomik tedbirleriyle de dünyada takdir görecek şekilde yürüttüğü söyledi. Erdoğan, nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını aşılayan Türkiye'nin dünyada bu alanda ilk 5 ülke arasında yer aldığını iddia etti. Bu noktada Erdoğan, CHP’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden ayrılışını ve sonrasında sessiz kalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezerv kaybını sorguladığı sosyal medya kampanyasından rahatsızlığını da bir kez daha ifade etti. Erdoğan, “Birilerinin sorup durduğu Merkez Bankası rezervlerindeki hareketlilik bu dönemdeki mücadelenin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun işareti” ifadesini kullandı.

“Halkımızın her bir ferdinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek salgınla ilgili stratejimizi her gün güncelliyoruz. Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilindeki mevcut durumun vaka sayısı ve yaygınlaşma hızına bağlı olarak risk haritasına dönüştürüldüğünü kaydetti. Erdoğan, “Salgının yaygınlaşmaya devam ettiği ortamda normalleşme adımlarını atmak ve sürdürmek de mümkün değildir. Türkiye coğrafi olarak büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli olarak atmak durumundayız. Tedbirlerle ilgili kararlar her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre valiliklerimizce verilecek. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olmak üzere illerimizi ayırdık. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek” bilgisini verdi.

Karadeniz çok yüksek riskli, İstanbul ile İzmir yüksek riskli durumda Bu açıklama sırasında Erdoğan’ın işaret ettiği risk haritasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Haritada Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illeri kırmızı renkle dolayısıyla çok yüksek riskli iller statüsünde. Yine Edirne, Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Osmaniye ve Adıyaman illeri de çok yüksek riskli iller kategorisinde. Dolayısıyla bu 17 ilde şu aşamada normalleşme adımları atılamayacak görünüyor. Haritada turuncu renkle işaretlenmiş 22 yüksek riskli iller arasında İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin ve Kayseri gibi büyükşehirler göze çarptı. Yine bu kategoride Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Kocaeli, Bilecik, Yalova Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Niğde, Kilis, Artvin ve Ardahan yer aldı. Sarı renkle işaretlenmiş orta riskli 28 il arasında başkent Ankara dikkat çekti. Bu iller Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bayburt, Erzurum ve Kars.

Türkiye’nin batısında sadece Uşak’ın yer aldığı düşük riskli iller kategorisinde ise genelde doğudaki iller sıralandı. Doğudaki bu iller şöyle: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Batman, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı, Van, Iğdır ve Hakkari. Dolayısıyla 14 il düşük riskli durumda. Orta ve düşük riskli illerde sosyalleşme mekanları açılıyor Erdoğan’ın açıklaması itibariyle haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli 39 ilde bir müddet daha Pazar günleri devam edecek. Orta ve düşük kategorisindeki 42 ilde ise haftasonu yasağı kalkıyor. Türkiye genelinde akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülmekte olan esnek çalışma ise sona erdi. Kamuda çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönüyor. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle müşterilerini ağırlamaya başlayabilecek. Risk kategorisine bağlı şekilde yüz yüze eğitime başlıyor Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. Sınıflar eğitim-öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde, ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde genel uygulama dışında sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak. Bu arada sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşlar açısından toplantı yasağı ise çok yüksek riskli kategorisindeki 17 ilde devam edecek görünüyor. Dernekler ve özellikle barolar gibi pek çok örgütlenmeyi yakından ilgilendiren İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz sonbahardan bugüne uyguladığı yasaklama kararı, düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımcı sayısı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek görünüyor.

Son 24 saatte 69 can kaybı, 9.891 yeni vaka Sağlık Bakanlığı’nın Corona virüsü salgınında Türkiye’nin bugünkü durumunu ortaya koyan tabloya göre; son 24 saatte 9 bin 891 yeni vaka ve 69 can kaybı söz konusu oldu. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49,1 iken, erişkin yoğun bakımda ise yüzde 63,2 oranıyla henüz ciddi şekilde doluluğun devam ettiği görüldü. Bugün itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479 iken ağır hasta sayısı ise bin 215 olarak açıklandı. Bugüne kadarki Corona virüsü kaynaklı can kaybı ise 28 bin 638’e ulaştı. Detaylı verilere https://covid19.saglik.gov.tr adresinden bakılması mümkün. Erdoğan insan haklarıyla ekonomik reform vaadini anlattı Türkiye’nin beklediği salgında normalleşme koşullarıyla ilgili durumu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kamuoyuna detaylarını açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı ve ekonomi alanında vaatlerde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “devrim niteliğinde” adımlar attıklarını savunan Erdoğan, ekonomik büyümeyi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. “İnsan Hakları Eylem Planı ile eş zamanlı hayata geçireceğimiz ekonomik reform hazırlıkları da yapıldı. Arkadaşlarımız sahaya indi, tüm tarafları dikkatle dinledi. Her reform gibi bu çalışmalardan rahatsızlık duyanlar da çıkabilir. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz.