Türkiye’de Kadınlar Cinayetleri Önleme Savaşında

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilmeyi gündeme getirdiği Türkiye’de kadın cinayetleri ve buna tepki olarak düzenlenen gösteriler ülkenin farklı kentlerinde devam ediyor. Geçen hafta Muğla’da eski sevgilisi tarafından dövülen ve boğularak öldürülen 27 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in yakılmış cesedinin polis tarafından bulunmasının ardından İstanbul’da başlayan gösteriler diğer büyük kentlerde de tekrarlandı. İzmir’deki protestolardan birine müdahale eden polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Kadın cinayetlerine karşı düzenlenen protestolar sosyal medyaya da yansıdı. Gültekin’in ölümünü kınayan Türk kadınlarının Instagram’a siyah beyaz resimlerini koyarak başlattıkları hareket diğer ülkelerde de destek buldu. Merkezi İstanbul’da bulunan “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” adlı sivil toplum hareketinden Melek Önder, laik veya muhafazakar, çalışan veya çalışmayan bütün kadınların öfkeli olduğunu, bu öfkenin de onları güçlendirdiğini ve harekete geçmeye teşvik ettiğini söylüyor.

“Bu yılın ilk altı ayında 172 kadın öldürüldü” “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” platformunun Internet sayfasına göre, bu yılın ilk altı ayında 172 kadın öldürüldü. 2019 yılında öldürülen kadın sayısı 416’ydı. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Gültekin’in ölümünü Twitter’dan paylaştığı bir mesajla kınamış olsa da, kadın hakları savunucuları Erdoğan’ın bu sorun karşısında genelde sessiz kalmasından rahatsız. Erdoğan hükümetinin cinsiyet eşitliğine bağlılığı giderek daha fazla sorgulanıyor. AKP hükümeti bugünlerde, Türkiye’nin kadınları şiddetten korumayı amaçlayan uluslararası İstanbul Sözlesmeşi’nden çekilmeyi planlıyor. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde yer aldığı bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmanın yanlış olduğunu söyledi. Sözleşme metninde yer alan iki önemli konuda Türkiye’nin itirazları olduğunu belirten Kurtulmuş, bunlardan birinin kadın hakları diğerininse cinsel yönelim hakları olduğunu söyledi. Kurtulmuş’u destekleyen dindar ve muhafazakar medya kuruluşları da İstanbul Sözleşmesi’nin aile birliğine zarar verdiğini savunuyor.