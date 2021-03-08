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Türkiye’de Kadınlar Günü’ne Tartışmalar Damgasını Vurdu

08.03.2021 21:12 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de Kadınlar Günü’ne Tartışmalar Damgasını Vurdu

Erdoğan, “Siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin sayesinde” olduğunu söylerken, CHP, iktidar partisini İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açması nedeniyle bir kez daha eleştirdi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl Türkiye’de siyasetin ana gündemi haline geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 6. Kadın Kolları Kongresi’ni bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nde topladı.

Kongrede konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve partili kadınların gayretleri sayesinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Mecliste sadece AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir. Kamudaki istihdamda kadın oranı yüzde 40'lar gibi cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmişse aynı mücadele sayesindedir.

Rahmetli Neşet Ertaş'ın şu sözünü analım. ‘Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu.’ İşte mesele bu. Tarih boyunca kadını şeytanlaştıran, hayvandan bile aşağı gören anlayışların buradaki hikmeti kavramalarını elbette beklemiyoruz. Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı altında kadınları metalaştıran bir zihniyeti dayatanlara yüzlerindeki maskeyi düşürmenin yolu bu hikmeti yüceltmekten geçiyor. Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini terk etmeye çağıranlar olduğunu duyuyoruz. Bir de bu çıktı. ‘Sokaklara dökülün’ diyorlar çocuklara. Çocukları aileye kışkırtan bu zihniyet bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye, kadına şiddet sorununu öyle ya da böyle çözer, asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salmasıdır, karşılık bulmasıdır’’ dedi.

‘‘Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz’’

Türkiye’nin kadın hakları konusunda en ileri ülkelerden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, 117’şi şüpheli ölüm olmak üzere 417 kadının öldürüldüğü Türkiye’nin kadın cinayetleri konusunda Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki cinayetlerin ülkemizdekilerin kat ve kat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelenlerin derdi, Türkiye'nin kendisiyledir. Bu durum ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine --işte Samsun'da yaşanan hadise -- asla haklılık payı çıkartmaz onlara. Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Dün akşam Adalet Bakanım ile tekrar konuştum. Sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını söyledi. Ardından da malum kişi tutuklandı. Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz’’ diye konuştu.

CHP’li Öztrak: ‘‘Saray ve AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ni ‘Bize uymadı’ diyerek tartışmaya açıyor’’

Cumhuriyet Halk Partisi ise iktidar partisini İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açması nedeniyle kadınlar ve kadın hakları konusunda yaşanan sorunlardan sorumlu tutuyor.

Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘‘Samsun'da kadına yönelik şiddetin en aşağılık haliyle karşılaştık. Bir anne 5 yaşındaki evladının önünde şiddete maruz kaldı. Kadına yönelik şiddet ve cinayetler ülkemizin yüzleşmesi ve siyaset kurumunun çare üretmesi gereken çok büyük bir sorun. Sadece geçtiğimiz yıl 300 kadın cinayete kurban gitti. 371 kadın şüpheli bir biçimde öldü. 2021'in ilk iki ayında 51 kadın cinayeti gerçekleşti. Kadına yönelik şiddetin araştırılması için CHP olarak sayısız araştırma önergesi verdik. Ama hepsi de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. ‘Kadına şiddetin takipçisiyiz’ denilerek çözülemez. Saray ve AK Parti bu yasalara temel teşkil edilen İstanbul Sözleşmesi'ni ‘Bize uymadı’ diyerek tartışmaya açıyor. Bu işin üstesinden gelemiyorsanız o koltukları meşgul etmeyin’’ diye konuştu.

İmamoğlu’na Pervin Buldan tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Dünya Kadınlar Günü mesajı ise İYİ Parti’nin tepkisini çekti.

Akşener ile HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın birlikte anılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, ‘‘HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan’a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı! En başta da Ekrem Bey” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, de ‘‘Sayın İmamoğlu’nun twiti, hem de Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Yani Sayın İmamoğlu’nun attığı twiti bizim arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum’’ sözleriyle partisindeki rahatsızlığa hak verdiğini ifade etti.

İmamoğlu: ‘‘Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın’’

Bugün Büyükçekmece’de hatıra ormanı fidan dikme törenine katılan İmamoğlu ise sözlerinin arkasında olduğu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘‘Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, birbirlerini ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa bu topraklardan uzak olsun istiyoruz. Tümden bayrağımızın, milli birliğimizin var olması için tek bir vatandaşımızın bile dışında kalmayacağı bir süreç yaşamak istiyoruz. Bu memleket de öyle kuruldu. Hala da o inançla, dimdik ayakta. Allah'ın izniyle bu da olacak’’ diye konuştu.

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