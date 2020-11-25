Türkiye’de Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

Türkiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farklı illerde çeşitli yürüyüş ve etkinlikler düzenlendi. İzmir’de kentin en işlek caddesi olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanan kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Krizin yükü patronlara”, “Ücretli izin hakkımız söke söke alırız” sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Çeşitli dernek, kuruluş ve partilere üye kadınlar, tacizlere, tecavüzlere, kadın haklarına yönelik saldırılara, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına karşı duracaklarını dile getiren pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması okundu. “Kriz, şiddet, erkek egemen sistem, pandemi, deprem; bir aradayız yaşamı savunuyoruz” yazılı pankartın açıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen tüm suçlarda her gün karşımıza çıkan adaletsiz yargı kararları bir diğerini aratır hale geliyor. Haksız tahrik indirimleri, iyi hal indirimleri hakim inisiyatifleri failleri cesaretlendiriyor. Kadın cinayetleri artıyor, şiddet vahşileşiyor, bu şiddeti önlemek için devlet nezdinde tek bir somut adım bile atılmıyor”.

“İstanbul Sözleşmesi uygulansın” Geçtiğimiz aylarda kaldırılması gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasının ve nafaka hakkı tartışmalarının son bulmasının istendiği açıklamada, iyi hal indiriminin kaldırılması, devlet tarafından kadın sığınma evleri açılması, işyerinde şiddeti, ayrımcılığı ve tacizi önleyen düzenlemeler yapılması, gündüz bakım evleri ve kreşler açılması taleplerinde bulunuldu. Kadın istihdamında esnek, güvencesiz, kayıtdışı ve taşeron çalıştırmanın son bulmasının talep edildiği açıklamada, “Kadınlar ya krizin getirdiği artan işsizlik ve güvencesizlikle, aile içindeki şiddetten uzaklaşacak geçim kaynağı ve gelecek güvencesi olmadığı için erkek şiddetine mahkum ediliyor ya da aynı işi yapmasına rağmen erkeklerden daha düşük ücret almaya, ucuz iş gücü olarak kayıt dışı güvencesiz, esnek çalışmaya zorlanıyor. Tüm bunlar yaşanırken kadınları daha çok işsizliğe, sigortasızlığa, kayıt dışı ve sendikasız çalışmaya ve ücretsiz izinlere mahkum eden istihdam paketleri açıklanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep’te de kadınlar 25 Kasım için toplandı Gaziantep’te de kadınlar şiddete dikkat çekmek amacıyla toplanarak basın açıklaması yaptı. Gaziantep Demokratik Kadın Platformu çatısı altında toplanan kadınlar adına basın açıklamasını yapan Eğitim-Sen Gaziantep Kadın Sekreteri Elif Söyleyici, kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurgulayarak, tüm kadınların şiddete karşı dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi. Basın açıklamasından sonra VOA Türkçe muhabirine konuşan Elif Söyleyici, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tek bir güne sığdırılamayacağına dikkat çekerek, “Genel olarak baktığımızda şikayetçi olduğumuz olgulardan bir tanesi yargılama süreçleri. Kadın ölümleri sürekli şüpheli bir tartışma sürdürülerek yargılama sürecinden geçiyor, ya da iyi hal uygulamaları yapılıyor. Bizim artık caydırıcı tedbirler almamız gerektiğini düşünüyorum. Yürütme konumundaki birimlerden adil bir yargılanma istiyoruz. 25 Kasım'ın en önemli ayaklarından bir tanesi yargılanma sürecidir. Çünkü cinayetler sürekli bir perde arkasında farklı boyutlarıyla farklı bir şekilde yansıtılıyor kamuoyuna. İpek Er olayı gibi kadının intiharıyla sonuçlanmış bir örnek; evet intihardı ancak o kadını intihara sürükleyen bir erkeğin kadına tecavüzü ve psikoljikmen çöktürmesiydi. Ama yargılama sürecinde birebir erkeğin öldürmediği, kendisi intihar ettiği ya da iyi hal indirimi gibi uygulama ve söylemlerin sonucu şu anda zanlı elini kolunu sallayarak dolaşıyor’’ dedi.