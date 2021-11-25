Türkiye’de kadınlar şiddeti protesto için sokağa çıktı

İstanbul Taksim’deki eylemde yüzlerce kadın bir araya geldi.Türkiye'de kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bazı illerde sokağa çıktı.

İstanbul’da yüzlerce kadın, Taksim Tünel’de düzenlenen eylemde bir araya geldi.

25 Kasım Kadın Platformu 25 Kasım'da eylem çağrısı yapmıştı. Protestoya çok sayıda kadın örgütü destek verdi.

Kadınlar Taksim'deki protesto gösterisinde "Boşanmayı değil, cinayeti engelle!Erkek-devletten alacaklıyız, hesabımız var!" dediler.

Aralarında Rize, Trabzon, Kayseri, Samsun, Adıyaman, ve Muğla'nın bulunduğu birçok ilde kadın örgütleri basın açıklamaları düzenledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından olan Türkiye, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmeden çekilmiş, 1 Temmuz'da da söz konusu adım yürürlüğe girmişti. Yoğun tartışmalara neden olan bu adıma muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri tepki gösteriyor.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

