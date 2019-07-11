HABER

Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek kişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye’de bu ismin taşıyan tek kişi olduğunu söyledi.Dünya Nüfus Günü olarak kutlanan bugün de Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye’de bu ismin taşıyan tek kişi olduğunu söyledi.
Dünya Nüfus Günü olarak kutlanan bugün de Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti. Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi.
Kaşmen Akpınar isminde bir başkasını bulamadığı gibi isminin anlamında bulamadığını anlatarak, “İsmimin anlamını çok merak ediyorum. İlk defa öğrenenler telaffuz zorluğu çekiyor. İsmimi Kaşmer veya Kaşmir gibi yanlış telaffuz edenlere kızıyorum” dedi.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
Rus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyorRus Anita, çöp poşetleriyle örgü yapıyor
16 ilde kaçak telefon şebekesine operasyonu16 ilde kaçak telefon şebekesine operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı! Herkes tahliye edildi, girişler kapatıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.