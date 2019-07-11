"Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum"

SİNAN DOĞAN - Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Türkiye'de hiç yabancılık çekmediğini belirterek, "İki ülke insanının yaşamları çok benzer. İlk andan itibaren, dili bir kenara bırakırsak, kendimi evimde gibi hissediyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kısa bir süre önce güven mektubunu sunan Arjantin'in yeni Ankara Büyükelçisi Mastropietro, Arjantin-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin 1910'a dayandığını, diplomatik ilişkilerin ise 1926 yılında başladığını söyleyen Mastropietro, Türkiye'de hiç yabancılık çekmediğini ifade etti. Mastropietro, "İki ülke insanının yaşamları çok benzer. İlk andan itibaren, dili bir kenara bırakırsak, kendimi evimde gibi hissediyorum." diye konuştu. Son 10 yıllık dönemde, iki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttığına dikkati çeken Mastropietro, bu ziyaretlerle siyasi ve ekonomik istişarelerin de yapıldığını belirtti. - "İki ülke arasındaki dostluk büyük mesafe kat etti"

Mastropietro, Türkiye ile Arjantin arasındaki ticaret hacminin 500-600 milyon dolar seviyesine çıktığını ifade ederek, "İki ülke arasındaki dostluk büyük mesafe kat etti. İlerleyen dönemlerde ticaret hacminin daha da artmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Mastropietro, Arjantin'in Türkiye'ye soya fasulyesi, kuru fasulye, nohut, tohum, pamuk ve yün gibi temel tarımsal ürünler ihraç ettiğini, Türkiye'den de otomobil yedek parçaları, ulaşım araçları, çelik, alüminyum hidroksit ve sentetik iplik gibi ara malları ithal ettiklerini anlattı. THY dışında herhangi bir Türk şirketinin Arjantin'de yatırımının olmadığını dile getiren Mastropietro, Arjantin'in de Türkiye'de bir yatırımı bulunmadığının altını çizdi. Mastropietro, iki ülke arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, turizm, ekonomik ve ticari meseleler, uyuşturucu ticaretiyle savaş konularında iş birliğinin arttığını dile getirerek, 1 Aralık 2018'de G20 sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla çifte vergilendirme sistemi, terör ve gümrük meseleleri gibi uzun bir liste üzerinde anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Buenos Aires'e ziyaretinde, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ikili ticareti artırma ve ortak yatırımları destekleme konusunda görüşmeler yaptığını söyleyen Mastropietro, şöyle devam etti: "THY, Aralık 2012'de Buenos Aires'e başlattığı uçuşlar dikkate alındığında Turizm Bakanlığının verilerine göre, Arjantin'den Türkiye'ye 2012-2013 yılları arasında yüzde 63'lük önemli bir artış olmuş. Yani 46 bin 729 Arjantinli turiste ulaşmış. O zamandan bu zamana THY'nin uçuşları yalnızca uygun fiyatlarından değil aynı zamanda mükemmel hizmetinden dolayı da takdir edilmektedir." İki ülkenin coğrafi anlamda uzaklıklarına rağmen, her açıdan ilişkileri geliştirmek için farklı sektörlerde anlaşmalar da yaptığının altını çizen Mastropietro, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) ile Arjantin merkezli INVAP S.E tarafından, düşük ağırlıklı ve yüksek performanslı telekomünikasyon uydularını geliştirmek için GSATCOM Space Technologies isimli ortak girişim şirketinin kurulduğunu hatırlattı.