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Türkiye'de 'Kırbaç Kasırgası' Alarmı 

28.09.2018 22:14 | Son Güncelleme

Türkiye ve Yunanistan, kendi bölgelerinde nadir görülen şiddetli bir fırtınaya hazırlanıyor. Güney Akdeniz’de etkili olan fırtınanın bölgeyi bu hafta sonu vurması bekleniyor

Türkiye'de 'Kırbaç Kasırgası' Alarmı 

Türkiye ve Yunanistan, kendi bölgelerinde nadir görülen şiddetli bir fırtınaya hazırlanıyor. Güney Akdeniz’de etkili olan fırtınanın bölgeyi bu hafta sonu vurması bekleniyor.

Türkiye ve Yunanistan’ı etkisi altına alacak olana fırtınanın türüne “Mediterranean” (Akdeniz) ve “Hurricane” (Kasırga) sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “Medicane” adı veriliyor. Bu tür fırtınalar kasırga ve tayfun kadar etkili olabiliyor.

2011 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, Medicane fırtınaları yılda sadece 1 ya da 2 kere meydana geliyor. Genellikle de bu bölgeyi deniz yüzeyinin hala sıcak olduğu dönem olan Eylül ve Ekim aylarında etkisi altına alıyor.

Yunanistan’ın “Zorba” adını verdiği fırtına Libya ve Tunus’ta su baskını ve sele yol açtıktan sonra Akdeniz’e doğru ilerledi. Fırtınanın deniz üzerinde güç kazanması ve kasırgalarla özdeşleşen özellikleri kazanması bekleniyor. Fırtınanın “gözü”nün de olması ihtimal dahilinde. Kasırgalarda göz olarak tanımlanan bölge fırtınanın en şiddetli olduğu ve geçtiği yerlerde de en çok tahribata yol açmasının beklendiği bölümüne işaret ediyor.

Sistemin Girit Adası üzerinden ilerleyerek Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyini, Pazar günü de Türkiye’yi etkisi altına alması bekleniyor. Türkiye’de İzmir, Yunanistan’da Kalamata kentinde fırtınanın etkisiyle yoğun yağış bekleniyor.

Fırtına aynı zamanda binlerce mültecinin yaşadığı Yunanistan’ın Midilli Adası’nı da etkileyebilir. Başkent Atina’dan Yunan adalarına da feribot seferleri durduruldu. Atina’da okullarda ihtiyaten eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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