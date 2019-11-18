Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, "Türkiye su kaynakları açısından çok zengin bir ülke değil. Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarını birlikte düşündüğümüzde ekonomik ve teknik olarak bir yılda kişi başına elde edebileceğimiz su miktar bin 400 metreküp civarındadır." dedi.

Akdeniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) iş birliğinde bir otelde düzenlenen Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika Programlarının Araştırılması ve Ülkemize Özgü Modelin Geliştirilmesi (AATSer) Projesi Eğitim Çalıştayı'na katıldı.

Suyun canlılar için son derece önemli olduğunu hatırlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Türkiye su kaynakları açısından çok zengin bir ülke değil. Yüzeysel ve yer altı su kaynaklarını birlikte düşündüğümüzde ekonomik ve teknik olarak bir yılda kişi başına elde edebileceğimiz su miktar bin 400 metreküp civarındadır. Avrupa ülkeleri ise su kaynakları bakımından bizim 6-7 katımız seviyesindedir. Bu yüzden gelecek nesillere daha temiz su ulaştırmak için su kaynaklarımızı çok iyi yönetmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Mesela Konya su kaynağının en az olduğu şehirlerimizden biridir. Dolayısıyla buradaki atık suları da bir su kaynağı olarak görmemiz geleceğimiz açısından çok önemlidir."