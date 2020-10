Türkiye’de Kız Çocukları Evlilikleri Önlenebiliyor Mu?

2012 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Kız Çocukları Gününü’nün sekizinci yılına gelindiğinde Girls Not Bride’ın listesinin ilk sıralarında çok büyük ölçüde Afrika ülkeleri yer alsa da Türkiye’de kız çocuk evlilikleri oranı yüzde 15 olarak gösteriliyor.

100 ülkeden 1300 sivil toplum örgütünün katkı sağladığı ‘‘Girls Not Bride’’ (Gelin Değil Kız Çocukları) adlı uluslararası ağa göre, her yıl 12 milyon kız çocuğu evliliği gerçekleşiyor.

Avukat Arın: ‘‘Kız çocuklarının sömürülmesi için ellerinden geleni yapıyorlar’’

Kadın ve çocuk istismarı üzerine Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucusu Canan Arın, Türkiye’deki kız çocuğu evliliklerinin TÜİK’in yayınladığı verilerin üstünde olduğunu ve Türkiye’deki siyasi iklimin kız çocuklarının istismarının giderilmesine imkan vermediğini söyledi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Arın, ‘‘AKP’nin ve bağlı kuruluşlarının verdikleri rakamlar doğru değil. Yaşadıklarımız küçücük çocukların evlilikle kendilerinden 15 yaş büyük adamın cinsel istismarına sunmak için ısrarlı görünüyor. İstanbul Sözleşmesi’ni her fırsatta eleştirmek ve kaldırmaya teşebbüs etmek başka türlü nasıl yorumlanabilir? Medeni Kanun’a göre, 17 yaşından önceki cinsel beraberlikler, ‘evlilik’ diye değerlendirilemez. Kız çocuğunun erken yaşta evlendirilmesi yalnız cinsel istismarı değil her şekilde istismarı anlamına gelir. Düşünsenize, eğitim hakkı elinden alınıyor. Çocukluğunu yaşayamıyor. Evlilik adı altında gönderildiği evde ‘işçi’ olarak kullanılıyor, çok küçük yaşta olduğu için kendinden büyüklerin mutlak itaatine bırakılıyor. Erken yaşta mümkün olduğu kadar çok çocuk sahibi olmaya zorlanıyor. Dünya Kız Çocukları Günü’nde Türkiye hemen her konuda olduğu gibi bu alanda da tamamen geri gidiyor. Kız çocuklarının sömürülmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Kadını, insan ve birey olarak kabul etmiyor. Ve elden geldiğinde Medeni Kanunu delmeye çalışıyoruz. Biz kadın haklarında ileri gitmek değil, bilakis mevcutları korumak için savaşıyoruz’’ dedi.