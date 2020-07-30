‘‘Türkiye’de Kontrolsüz Açılma ‘Corona Bitti’ Algısına Yol Açtı’’

İSTANBUL - Türkiye’de ilk Corona virüsü vakasının tespit edilmesinin üzerinden 4,5 aydan uzun bir süre geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bilgilere göre, 29 Temmuz itibariyle 4 milyon 711 bin 95 test yapıldı, 228 bin 924 kişide virüs tespit edildi, can kaybı da 5 bin 659’a ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın veri setinde düne kadar yer alan ‘‘toplam yoğun bakım hastası’’ ve ‘‘toplam entübe hasta sayısı’’ bilgi kutucukları kaldırıldı; yerlerine ‘‘ağır hasta sayısı’’ ve ‘‘hastalarda zatürre oranı’’ verileri konuldu. 5 Haziran’da 592’ye kadar gerileyen toplam yoğun bakım hastası sayısı, 28 Temmuz’da açıklanan son verilerde 1280 yükselirken, toplam entübe hasta sayısı ise aynı dönemde 134 artış göstererek, 269’dan 403’e yükseldi. Ancak bu verileri paylaşmaktan vazgeçen Sağlık Bakanlığı toplam ağır hasta sayısını 542 olarak açıkladı. Kurban Bayramı tatili ve Rus turistler tatil beldelerinde nüfus yoğunluğunu artıracak Pandeminin yeniden etkinlik kazandığı verilere de yansımaya başlamışken, virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nda evde kalan vatandaşlar, Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi özellikle büyükşehirlerden memleketlerine ve tatil yörelerine gitmeye başladı. İstanbul’un Anadolu çıkışında iki gündür uzun kuyruklar oluşuyor.

Geçtiğimiz yıl 51 milyon turist ağırlayan ve Türkiye’ye 7 milyon turist göndererek bu kategoride ilk sırayı alan Rusya, 1 Ağustos’ta İstanbul ve Ankara’ya; 10 Ağustos’ta da Antalya ve Muğla’ya uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı. Prof. Saip: ‘‘1 Haziran’dan sonra kontrolsüz açılma halkta sorun kalmadı algısına yol açtı’’ Ekonomik gerekçelerin ağır basması sonucu turizmin önünün açıldığını belirten İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, son dönemdeki siyasi yaklaşımın halkta pandeminin etkisinin azaldığı algısını güçlendirdiğini söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Profesör Saip, birinci dalganın henüz bitmediğini, on üçüncü haftada en düşük değerin görüldüğünü ancak 1 Haziran’dan sonra kontrolsüz açılma dönemine girilmesiyle İstanbul dışında da vakaların görülme sıklığının arttığına dikkat çekti. Saip, “Başta ekonomi olmak üzere çeşitli kaygılarla önce AVM’ler açıldı, Liselere ve Üniversitelere Giriş Sınavları yapıldı. Ardından Ayasofya’nın camii olarak açılışına vatandaşların çağrılması ve denetimsiz şekilde Sultanahmet Meydanı ve çevresine alınmış olması, halkta ‘sorun kalmadı’ algısına yol açtı. Şimdi de ekonomik gerekçelerle turizm canlandırılıyor” dedi.

Turizm sezonunda daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için öncelikle testlerin yaygın olarak yapılması, vakaların çok iyi tespit edilmesi ve bu süreci halk sağlığı uzmanlarının yönlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Saip, “Bütün temaslıların il il, ilçe ilçe testle taranarak pozitif çıkanların izole edilmesi gerekiyor. Mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasını vatandaşın inisiyatifine bırakmak doğru değil. Yurtdışından gelenlerin de belirtiler açısından takibi şart. Plaj ve otellerin doluluk oranları azaltılmalı’’ ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı üniversite dışındaki okulları 31 Ağustos’ta açmak için çalışıyor Corona salgını nedeniyle 13 Mart’ta kapanan okullar bir daha açılmadı. Birçok ülke gibi Türkiye’de de sonbaharda okulların açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Daha önce ilk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Perşembe günü Doğan Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada bakanlığın dört farklı senaryo üzerinde çalıştığını söyledi.

Selçuk, ‘‘Bizim görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı en küçük ayrıntısına kadar devam ettiriyoruz. Bunu yaparken de sadece MEB olarak bakmıyoruz meseleye, diğer bakanlıklarımızla da etkileşim içindeyiz” dedi. Milli Eğitim Bakanı, “Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi. Okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda, hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz. Bir başka senaryomuz, okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağına ilişkin. Okullar şehirlere göre açılırsa, diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışır bunlara da bakıyoruz’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Sonbaharda grip vakaları da artacak, aşı stokları hazır olmalı’’ İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip ise, okulların ancak çok etkin önlemler alınarak açılmasının mümkün olabileceğini dile getiriyor. Prof. Saip, ‘‘Okulların açılması yönünde güçlü bir istek olduğu görülüyor. Okulların açılması, her şeye rağmen ‘hayat devam ediyor’ anlamına da gelecek. Ancak okulların açılması için radikal önlemlere ihtiyaç var. Bu çok önemli konu, epidemiyolojik veriler doğrultusunda eğitim emekçileriyle birlikte değerlendirilmeli. Sıkı denetleme yapılmalı” dedi.