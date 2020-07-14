Türkiye'de konut satışları haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 209 arttı

Türkiye'de konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190.012 oldu.

Böylece konut satışları haziran ayındaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Haziran ayında yüksek sayıda konut satışına ulaşılmasında düşük faiz ve konut kampanyaları etkili oldu.

Aralarında Emlak Konut GYO'nun da bulunduğu çok sayıda firma haziran ayında iki yıla kadar taksit ödemesiz ve %0,64'e varan faiz oranıyla konut satış kampanyasına gitmişti.

Tüm zamanların aylık bazda en yüksek satış rakamına ise 202.074 adet konut ile 2019 Aralık ayında ulaşılmıştı.

İpotekli konut satışlarında yüzde 1.286 yükseliş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 21 bin 915 konut satışı ve %11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi.

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1286,9 artış göstererek 101 bin 504 oldu.

Böylece konut kredili satışlarda rekor kırılmış oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %53,4 olarak gerçekleşti; bu oran da bir başka rekora işaret etti.