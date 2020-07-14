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  4. Türkiye'de konut satışları haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 209 arttı

Türkiye'de konut satışları haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 209 arttı

14.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Türkiye'de konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190.012 oldu.

Türkiye'de konut satışları haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 209 arttı

Türkiye'de konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190.012 oldu.

Böylece konut satışları haziran ayındaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Haziran ayında yüksek sayıda konut satışına ulaşılmasında düşük faiz ve konut kampanyaları etkili oldu.

Aralarında Emlak Konut GYO'nun da bulunduğu çok sayıda firma haziran ayında iki yıla kadar taksit ödemesiz ve %0,64'e varan faiz oranıyla konut satış kampanyasına gitmişti.

Tüm zamanların aylık bazda en yüksek satış rakamına ise 202.074 adet konut ile 2019 Aralık ayında ulaşılmıştı.

İpotekli konut satışlarında yüzde 1.286 yükseliş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 21 bin 915 konut satışı ve %11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi.

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1286,9 artış göstererek 101 bin 504 oldu.

Böylece konut kredili satışlarda rekor kırılmış oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %53,4 olarak gerçekleşti; bu oran da bir başka rekora işaret etti.

Satışların üçte birinden daha azı yeni evlerden

İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %152 artarak 58 bin 632 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise %30,9 oldu.

İkinci el konut satışlarının payı İstanbul'da yüzde 71

İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %244,9 artış göstererek 131 bin 380 oldu.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %71,3 oldu.

Haziran ayında İran vatandaşları Türkiye'den 398 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya izledi.

Eylül-ekim itibarıyla yeni konut projeleri

Gerileyen mevduat faizleri nedeniyle yatırımcıların yatırım enstrümanı olarak konuta yönelmesi haziranda kaydedilen rekor satışlarda etkili oldu.

Reuters'ın haberine göre sektör temsilcileri, ivmenin birkaç ay daha sürmesi halinde eylül-ekim itibarıyla yeni konut projelerinin gözlenebileceğini belirtti.

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle konut satışları nisan ayında %55,5 düşüşle 42.783 adede, mayısta da %44,6 düşüşle 50.936 adede gerilemişti.

Ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde indirime gidilmiş; ilk el konutlara %0,64 ikinci el konutlara %0,74 faiz oranı ile bir yıl ödemesiz, 15 yıla kadar vade hayata geçirilmişti.

Bazı gayrimenkul firmaları da proje bazında 2 yıl ödemesiz, 20 yıl vade gibi kampanyaları gerçekleştirdi.

'Kamu bankalarının destekleri etki gösterdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1282935418359549952?s=20

'Yatırım fırsatı'

Reuters'a konuşan TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, yatırım olarak konut alım fırsatının değerlendirildiğini vurgulayarak, "Aylardır bekeyen bir talep vardı. Konut kredisi faiz oranlarının inmesiyle beraber bu alıma geçti. Veri tarihinde ilk defa satışların %53'ü ipotekli yapılmış. Bu oran genelde %30-40 arasında değişirdi, en fazla yüzde 45'lere çıkmıştı." dedi.

Konutder Başkanı Altan Elmas yine Reuters'a satışlardaki hareketliliğin birkaç ay daha devam etmesini öngördüklerini belirterek, "Ancak kamu bankalarının 0,64 faiz oranını, bir yıl ödemesiz ve 15 yıl vadeli sunduğu bu mekanizmayı daha ne kadar ay devam ettireceği de kritik bir konu. Çünkü bugün piyasayı hareketlendiren bu kampanya" sözlerini sarf etti.

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