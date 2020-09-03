Türkiye'de korona önlemleri artırılıyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırılırken alınan önlemlere uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler de artırılıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 4 Eylül Cuma günü tüm ülkede denetimler gerçekleştirilecek. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe ve benzeri mekânlar, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogarlar, park ve piknik alanları ve plajlar ile cadde ve sokaklar gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda denetimler yapılması öngörülüyor.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile kolluk birimleri tarafından yapılan yapılacak denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kuralının yanı sıra iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

Düğün ve nişanlara kısıtlama