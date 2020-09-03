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Türkiye'de korona önlemleri artırılıyor

03.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Düğün, nişan, kına gibi etkinliklere getirilen kısıtlama ile koroanvirüs tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Türkiye'de, insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde Cuma günü denetimler yapılacak.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artması üzerine tedbirler sıkılaştırılırken alınan önlemlere uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler de artırılıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 4 Eylül Cuma günü tüm ülkede denetimler gerçekleştirilecek. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe ve benzeri mekânlar, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogarlar, park ve piknik alanları ve plajlar ile cadde ve sokaklar gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda denetimler yapılması öngörülüyor.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile kolluk birimleri tarafından yapılan yapılacak denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kuralının yanı sıra iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

Düğün ve nişanlara kısıtlama

Türkiye'de artırılan koronavirüs önlemleri kapsamında düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi insanların toplu halde bir araya geldiği etkinliklere ülke çapında kısıtlamalar getilirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede, "Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi. Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünlere bir saat içinde tamamlanması ile izin verileceği belirtilirken, bu düğünlerde dans edilmesine ve su haricinde yiyecek ve içecek ikramına izin verilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, gelin ile damadın birinci derecede yakını olmayan 65 yaş üstündekilerin ve 15 yaş altındakilerin nikah törenlerine katılması da yasak olacak.

Daha önce Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere kısıtlamalar getirilmişti.

Sağlık Bakanlığının 2 Eylül'de açıkladığı verilere göre, son bir gün içinde 1596 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu. Koronavirüs vakalarının sayısı 273 bin 301'e ulaşıtı. 45 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam vefat sayısı da 6 bin 462 olarak kaydedildi. Ağır hasta sayısı ise 1017 olarak bildirildi.

DHA,DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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