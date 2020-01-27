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Türkiye'de koronavirüsü şüphesi: 12 kişi müşahade altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:50 | Son Güncelleme

Çin'de çıkan ve ardından birçok ülkeye yayılan koronavirüsüne ilişkin Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Türkiye'de koronavirüsü şüphesi: 12 kişi müşahade altında

Bakanlık, virüs taşıdıkları şüphesiyle 12 kişinin müşahade altına alındığını duyurdu.Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen yeni tip koronavirüsle ilgili Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, Aksaray'da 12 kişinin koronavirüsü şüphesi altında olduğunu açıkladı. Dokuzu Çinli işçi, üçü Türk 12 kişinin tedbir amaçlı olarak müşahade altına alındığı belirtildi.

Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğal gaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu iki işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldüğü bilgisi verildi. Rahatsızlanan iki işçiyle birlikte toplam dokuz işçinin beş gün önce Türkiye'ye gittiği belirtildi.

İşçilere yönelik bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesiüzerine de işçiler ve nları çalıştıkları tesise taşıyan ulaştırmaşirketinden üç kişinin aci serviste tedavialtına alındığı belirtildi.

Çin'de ölenlerin sayısı 56'ya çıktı

Çin'de ortaya çıkan vürs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya ulaştığı açıklandı. Çin televizyonu CCTV'nin haberin göre ülkede virüse yakalananların sayısı ise 1975. Virüsü taşıyanların sayısı tüm dünyada ise 2 bini geçiyor. Virüsün 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sars virüsü ile aynı virüs familyasında yer alan virüsün yabani hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. 2002/2003 yıllarında SARS virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti. SARS virüsü Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

DW,DHA,dpa,GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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