Türkiye'de kozmetik ürünlere ilgi pandemiye rağmen nasıl arttı?

Kozmetik, pandemiye rağmen büyüyen sektörlerden.

Her ne kadar alışkanlıklar değişse ve insanlar evlerinden daha az çıksa da kozmetik sektörü geçen yıl da büyüme kaydetti.

Pandeminin başında mağazaların kapanmasından kozmetik sektörü de olumsuz etkilense bile e-ticaret kullanımının, dezenfektan, sabun ve hijyen ürünlerine talebin artmasıyla sektör canlandı.

Kozmetik sektörünün Türkiye'de de dünyada da büyümesinin en büyük nedenlerinden biri ise sosyal medya.

Kimi uzmanlar bunu "selfie ekonomisi" olarak bile adlandırıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İmer Özer, özellikle sosyal medyada görünür olmanın önem kazanmasının kozmetik ürünlere ilginin artmasında etkili olduğu görüşünde.

Sosyal medyada "influencer" adı verilen etki alanı yüksek ünlülere ilginin artması da bu alanda etkili.

Kozmetik sektörünü Türkiye'deki diğer sektörlere göre farklı kılan etmenlerden biri de ithalat azalırken ihracatın artması.