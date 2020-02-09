Türkiye’de Kudüs Mitingleri

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yer almadığı mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam birer konuşma yaptı.

Sahnede yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı İkinci Abdülhamit ile Milli Görüş hareketinin kurucu lideri de olan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın fotoğrafları yer aldı.

Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı izlediği mitingde Türk ve Filistin bayrakları sallanırken eylemcilerin ellerinde, ‘Mehmetçik Aksa’ya, ‘her yer Kudüs’, ‘down with USA and Israel’, ‘Kudüs İslam’ındır’, ‘planlar sizin Kudüs bizimdir’ yazılı döviz ve pankartlar taşıdığı görüldü.

Karamollaoğlu, ‘‘Trump ve Netenyahu tarafından Filistin’e ve İslam dünyasına dayatılan plan, Huzura ve barışa değil kaosa ve savaşa zemin hazırlamaktır. Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın zorbalığı, yüzyılın paçavrasıdır. Bu paçavrayı Allah’ın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Sözde iki ayrı devlet kuruluyormuş; biri İsrail, diğeri Filistin. Peki Filistin dedikleri nasıl bir devlet olacakmış? Bu devletin ordusu olmayacak. Askeri olmayacak. Hatta başkenti olmayacak. Kudüs bütünüyle İsrail’e bırakılıyor. Filistin’in başkenti dedikleri yer, Doğu Kudüs’te bir kaç mahalleden ibaret. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlar İsrail’in kontrolünde olacak. Trump’ın öncülük ettiği plan ile Filistin’in üzerine son çiviyi çakmaya çalışıyorlar’’ dedi.

İsrail’e karşı ilk Kudüs mitingini düzenlediği için Milli Görüş lideri Erbakan’ı saygıyla andığını belirten CHP lideri, ‘‘Çağımızın Haçlı zihniyeti ile Kudüs Müslümanların elinden alınmak isteniyor. Kudüs bütün Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Bugün bu mücadelenin yeni boyutunu görüyoruz. Haçlıların Kudüs’ü işgal etmesiyle bugün yapılan bu anlaşma da aynıdır. Filistin devleti Kudüs'ten Kudüs de Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Bu topraklar Haçlı zihniyetini yenmeyi başardı. Bundan sonra da Allah’ın izniyle Haçlı seferlerini boşa çıkaracağız. Emperyalizme karşı bütün mazlumların birleşme vaktidir. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavununa karşı her birimiz birer Musa'yız’’ diye konuştu.

Eski başbakanlardan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ABD ve İsrail liderlerinin bu planla tüm insanlığa savaş açtıklarını dile getrdi.

Davutoğlu, ‘‘Sizin savaş ilanınıza karşı, Kudüs’ü hep koruyacak ve insanlığın vicdanının sesi olacağız. Rahmetli Erbakan gibi her zaman Kudüs'e sahip çıkacağız. Bu sözde barış planıyla, Kudüs İsrail'in başkenti ilan ediliyor. Bu planda dış güvenlik İsrail'e ait olacak, iç güvenlik Filistin'e ait olacak, Filistin'in bütün kara ve hava denetimleri İsrail denetiminde olacak deniyor. Filistin fiilen bir açık hava hapishanesine dönüştürülmek isteniyor. Buna karşı çıkacağız. Bu planla Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi yasaklanıyor. Bunun karşılığında 50 milyar dolarlık bir rüşvet veriliyor. Bizim kardeşlerimiz bunu asla kabul etmeyeceklerdir’’ dedi.

Toplantıda Hamas’ın Kudüs sorumlusu olduğu söylenen Musa Akkari de bir konuşma yaptı.

Eylemciler İslam Savunma Paktı kurulmasını ve Filistin’e asker gönderilmesini istiyor

Eyleme katılanlardan Osman Fırıncı, ‘‘En kısa zamanda Filistin’e asker çıkarmamız lazım. Her yere asker gönderiyoruz. En önemli yer de Kudüs’tür. Kudüs’e sahip çıkmamız lazım, asker çıkartmalıyız. Orayı muhafaza altına almamız lazım. Diplomasi ile bir şey yapmak mümkün değil’’ derken sağlığında Erbakan ile birlikte siyaset yaptığını söyleyen Bayram Yönen, Filistin’in kurtuluşu için Milli Görüş liderinin kurmuş olduğu D-8’in devreye girmesi gerektiğini ifade etti.