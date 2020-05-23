Türkiye’de Kurbağalar Aşırı Hasat Riskiyle Karşı Karşıya

Türk halkının büyük bir kısmı kurbağa toplayıcılığın bir geçim kaynağı olduğunu, Hülya Koçyiğit ile Talat Bulut’un başrollerde oynadığı 1985 yapımı Kurbağalar filmiyle öğrendi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 36 milyon kurbağa toplanarak ihraç ediliyor. Kurbağaların ihraç değeri ise yılda dört milyon doları buluyor. Ancak özellikle Çukurova ve Trakya’da yoğunlaşan toplayıcılık, kurbağaların geleceği açısından büyük bir risk oluşturuyor.

Uluslararası koruma dergisi Oryx’te yayımlanan araştırmaya göre, Seyhan ve Ceyhan deltalarındaki su kurbağalarının popülasyonu her yıl yüzde 20 oranında azalıyor. Araştırma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın desteğiyle, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, New York Stony Brook Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi’nden bilim adamları tarafından yapıldı.

“Popülasyon yılda yüzde 20 azalıyor”

Araştırma ekibinden Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kerim Çiçek “Su kurbağalarının popülasyonu ciddi anlamda tahrip ediliyor” dedi. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Çiçek, Anadolu’da daha önce kurbağalarla ilgili böyle bir çalışma yapılmadığını belirterek, “Ülkemizde en çok kurbağa toplanan bölge Seyhan ve Ceyhan deltası. Dolayısıyla bizim çalışmamızın odağı da burasıydı. Biz ekip arkadaşlarımla beraber toplayıcıların mantığıyla sahaya çıktık. Dizayn ettiğimiz deneysel çalışma kapsamında geceleri onlar gibi kurbağa topladık. Bu çalışmayı üç yıl boyunca tekrar ettik. Elde ettiğimiz verileri de popülasyon yaşayabilirlik analizi olarak adlandırılan bir öngörü programıyla tahlil ettik. Popülasyonda her yıl yüzde 20’lik bir kayıp gözledik. Yaptığımız bu çalışma sonucunda su kurbağası popülasyonunun özellikle 2032 yılına kadar yüksek oranda tahrip olacağını öngördük” diye konuştu.