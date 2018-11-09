Türk Lirası’ndaki ciddi değer kaybı, bu gerilemenin arkasındaki en önemli faktör olarak gösteriliyor.Alman ihracatçıları için Türkiye pazarı küçülüyor. Reuters Haber Ajansı'nın Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak verdiği habere göre, Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33 oranında azalarak 1 milyar 200 milyon euroya geriledi.

Küresel ekonomik krizin etkin olduğu 2009 yılından bu yana bu derece güçlü bir gerileme olmamıştı. İhracat hacmindeki daralmanın arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Türk Lirası'nın yüksek değer kaybedişi.

Yaz aylarında Dolar 7, Euro da 8 lira civarına kadar yükselmişti. Yılın başından bu yana Türk Lirası'nın yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesi ithalatın da pahalanmasına yol açtı. Türk Lirası'ndaki hızlı düşüşün durmasının ardından Euro 5,5 lira, Dolar da 6 lira civarında seyrediyor.

Almanya'dan Türkiye'ye ihracatta Eylül ayında kaydedilen gerileme, 2018'in tümüne de yansıyacak gibi görünüyor. Yılın ilk 7 ayında ihracat hacmi neredeyse yüzde 4 artmıştı, daha sonra kaydedilen gerileme nedeniyle yılın ilk üç çeyreğinde toplam yüzde 4,1'lik bir gerileme söz konusu.