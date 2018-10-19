Türkiye'de Manevi Rehberlik Paneli

Modernleşmenin farklı alanlarındaki tezahürü ile birlikte fizik ve metafizik boyutuyla varlığı anlamlandırma sorununun ortaya çıktığını ifade eden Erbaş, "Çok katmanlı ve geniş bir yelpazeden etkilenen sosyal ve manevi problemlerle yüzleşen insanlara yönelik, bu problemlerle başa çıkmada destek olacak birtakım profesyonel ve akademik arayışlar kaçınılmaz olmuştur. Manevi danışmanlık uygulaması da diğer uzmanlık alanları gibi bu ihtiyaç üzerine gündeme gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği "Türkiye'de Manevi Rehberlik" başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı.

Ceza ve infaz kurumlarında 1982'den bu tarafa kadın ve erkek vaizlerin manevi danışman olarak görev yaptığını ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"2003’te Aile ve Dini Rehberlik büroları hizmete açılmıştır. Devamında AFAD, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay ile yapılan protokollerle manevi danışmanlığın kurumsal alanı genişletilmiştir. Bu hizmetler Başkanlığımızda Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak yürütülmektedir."

Prof. Dr. Erbaş, 81 il ve 303 ilçede, toplam 384 noktada Aile ve Dini Rehberlik bürolarının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bürolar vasıtasıyla, aile kurumunun sağlıklı kurulması, korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlanması; toplumumuzun aile hakkında dini açıdan doğru bilgilendirilmesi ve aile bireylerinin sosyal, ekonomik, kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldıkları riskler karşısında dini bilgi ve manevi destek üniteleri ile güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir."