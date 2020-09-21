Türkiye’de Maske Cezasını Ödemeyenlere Yeni Kısıtlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Corona virüsü salgını, Doğu Akdeniz’deki gerginlik, ekonomi ve BM Genel Kurulu toplantılarına değindi. Corona virüsü salgını konusunda önlemlere uyulması yönünde uyarılarda bulunan Erdoğan özellikle test sonucu pozitif olan kişilerin karantina koşullarına riayet etmesini istedi. Kafe ve restoranlarda denetimlerin sıkılaştırılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, maske ve mesafe konusunda kesilen cezaların tahsili konusunda da önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan “Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesinde ödenmesi zorunlu hala gelecektir” dedi. Erdoğan ayrıca il bazında Hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerine kısıtlamalar getirilebileceğini söyledi. Aşı çalışmaları konusunda da bilgi veren Erdoğan “Kendi aşımızı geliştirme yolunda hızla ilerliyoruz. Halen süren 8 aşı çalışmasından 2’sinde hayvan deneyleri süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Siyasi ve askeri tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruyoruz” Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyet konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Fransa ve Yunanistan’ı eleştirdi. Erdoğan “Akdeniz ve Karadeniz’deki faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Siyasi ve askeri tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruyoruz. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayıp kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanlar, diplomasi masasına yaklaşmaya başladılar. Türkiye’ye olan husumetlerinden dolayı bölgenin ve dünyanın düzenini altüst etmeye kalkanlar kendi sonlarını hazırlıyorlar. Karşımızda diklenenler tıpkı içeriden çürüyen ağaçlar gibidir. Kıbrıs’ta Akdeniz’de ve Ege’de biz kimsenin hakkına, onuruna el uzatmadık. Sadece kendi hakkımıza, hukukumuza saygı gösterilmesini istiyoruz. Gerilim ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin ülkelerini felakete sürüklemelerini biz de istemeyiz. Her zaman olduğu gibi barışı, huzuru, istikrarı barışı arzu ediyoruz. ‘Her şey benim olsun sen verdiğime razı ol’ dayatması ne gerçekçidir ne mümkündür. Biz ortada diyalogla çözümlenemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Aksi takdirde hiçbir mücadeleden kaçınmayız”ifadelerini kullandı.