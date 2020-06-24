Türkiye'de maskeli düğün dönemi başlıyor

Bu kuralların yanı sıra düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanması öngörüldü. Düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek.

Genelgeye göre düğünler koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve mümkünse açık havada yapılacak. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşma ve fiziki temas olmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

Genelgede düğün yapılacak mekanlar; kapalı, açık/kır düğünü ve köy/sokak olarak üç ayrı kategoride değerlendirildi. Buna göre, kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılması, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanması şartı getirilirken düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılması yasaklandı.

Mekanlara göre düğünler nasıl yapılacak?

Ayrıca genelgeyle gelin ve damat hariç düğünlerde dans, halay ve gösteriler de yasaklandı.

Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanacak.

Misafirlerin girişlerde ateş ölçümleri yapılacak. Vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak.

Açık, kır, bahçe gibi yerlerde yapılacak düğünler için de belirli hijyen kurallarına uyulması istendi. Buna göre, açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacak. Koronavirüs (COVID-19) bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmayacak.

Köy düğünleri nasıl yapılacak?

Köy ve sokaklarda yapılacak düğünlerdeyse düğün sahiplerinden İçişleri Bakanlığı'nın "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesi hükümlerine uyulacağına dair taahhütname alınacak. Bunun yanı sıra törene katılanlara yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilmesi istenecek.

Törenlerin kokteyl şeklinde ya da yemekli olması durumundaysa etkinliğin yapılacağı yerin düzeni konusunda da bazı hükümler getirildi.

Buna göre masalar arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.