Türkiye’de Medya 2020’yi Nasıl Karşıladı?

Gazeteciler Cemiyeti’nin “MD4 2019 Medya İzleme Raporu”na göre121 gazeteci cezaevinde. Ancak bunun örgütsüzlük, sendikasızlık, medya sahipliğinde hükümet yanlılığında yoğunlaşma ve ekonomik krize bağlı gelişmelerle birlikte düşünülmesi gerekli bir tablo olduğu belirtiliyor. Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği maddi desteğiyle yürüttüğü Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi (M4D) kapsamındadüzenlenen medya konferansı dolayısıyla “MD4 2019 Medya İzleme Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in açış konuşmaları sonrasında rapor, M4D Proje Direktörü Yusuf Kanlı’nın sunumuyla anlatıldı. “MD4 2019 Medya İzleme Raporu”nda, Türkiye’deki medya ve medya profesyonelleri açısından sorunlarda 2019’da çözülme değil ağırlaşma gözlendiği vurgulandı. Raporda, “2019, gazetecilere yönelik yargılamaların ve baskıların artarak devam ettiği, işsiz gazeteci sayısının her geçen gün çoğaldığı, sansür ve oto-sansür uygulamalarının tırmanışa geçtiği, ekonomik krizin medya sektörünü yakından vurduğu, ulusal ve yerel medya kuruluşlarında kapanmalar ve küçülmelerin yaşandığı, yabancı basın mensuplarının akreditasyonlarının yenilenmesinin reddedildiği, hapisteki gazeteci sayısıyla Türkiye’nin en fazla gazeteci tutuklayan ülkeler arasında yer aldığı bir yıl oldu. 2019 yılında Aralık sonu itibarıyla hapiste 48’i hükümlü ve 73’ü gözaltı veya tutuklu olarak toplam 121 gazeteci bulunmaktaydı. Tüm dünyada meslek örgütleri tarafından Türkiye’deki tutuklu gazeteciler ve basın çalışanları için ‘Gazetecilik suç değildir’ etiketiyle yapılan farkındalık kampanyalarına karşın tutuklu yargılamalar 2019 yılında da devam etti” tespiti yer aldı.

Raporda, Türkiye’nin mevcut manzarasıyla “basın özgürlüğü ve yansız, tarafsız gazetecilik olmazsa olmaz şartlarından en önemlileri arasında bağımsız medya sahipliği yapısı ve sendikalaşma olduğu” görüşünün doğrulandığı ifade edildi. Bu konuda, “1995 yılında yüzde 66’yı aşan sendikalılığa rağmen yıllar içerisinde ciddi bir gerileme yaşanmış ve Temmuz 2019’da yüzde 7.56, Aralık 2019’da ise sadece yüzde 7.79 sendikalaşma oranıyla medya sektörü fiili olarak sendikasız ve örgütsüz hale gelmiştir. İş güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun okul giderleri, diğer ödeme taksitleri sarmalında her çeşit baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, özgür gazeteciliğe de sahip çıkılamaz” denildi. “Yargıda karar birliği olmaması dikkat çekti” Raporda, 2019 yılında “basın davaları” olarak adlandırılan gazetecileri ve medya sektörünü hedef alan yargılama süreçlerinde düşüş yaşanmadığı ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ davalarındaki artış dile getirildi. Raporda, “Gazetecilerle ilgili adli süreçlerde ‘yargıda karar birliği olmaması’ en önemli sorun olmaya devam etti. Hukuki açıdan ‘masumiyet karinesi’ ön kabulü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de ısrarla tavsiye ettiği ‘tutuksuz yargılama’ yaklaşımı, 2019 yılında tam anlamıyla hayata geçirilemedi. Meslek örgütlerince sıklıkla dile getirildiği üzere ‘cezalandırma yöntemi olarak tutuklu yargılama yapılması’ şeklinde özetlenebilecek kronik sorun çözüme kavuşmadı. Ocak’tan Aralık ayına kadar hapisteki gazeteci sayısında azalma eğilme gözlemlenmekle birlikte yıl boyunca Basın Davaları’nda kamuoyu baskısı olduğu durumlarda nadiren olumlu gelişmeler yaşandı. Kısmi olumlu kararlar alınmasına karşın dava sayısında azalma olmadığı gibi ‘terör’ bağlantılı suçlamaların yanı sıra ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlaması da Basın Davaları’ndaki temel gerekçelerden birisini oluşturdu. Gazeteciler, özellikle toplumsal eylemleri takip ettikleri sırada ya da gerekçesiyle yıl boyunca gözaltı süreçlerine de maruz bırakıldı. Basın mensuplarına yönelik artan baskı ve şiddet, 2019 yılında da gazetecilerin yaşama hakkı ihlaline yönelik endişelerin devam etmesine neden oldu” tespitleri aktarıldı.