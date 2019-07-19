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Türkiye'de mezun olan yabancı öğrenciler 15 Temmuz'u unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin "gönüllü elçileri" olarak nitelendirilen yabancı uyruklu mezunlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ülkelerinde anma etkinlikleri düzenledi

SARAYBOSNA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları Programı ile Türkiye'de eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bulundukları ülkelerde çeşitli anma programları ve etkinlikler düzenledi.

Ülkeleri ile Türkiye arasında dostluk köprüleri inşa eden ve "gönüllü elçileri" olarak da nitelendirilen Türkiye mezunlarının düzenlediği programlarda, tüm dünyaya demokrasi mesajları verilirken, darbe girişimi sırasında 251 vatandaşı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) de gerçek yüzü anlatıldı.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye mezunları tarafından düzenlenen bu etkinliklerde FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerine de dikkat çekilerek, olası tehlikelerin altı çizildi.

Etkinlikler kapsamında, Sırbistan'daki Türkiye Mezunları Derneğince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Minikler Futbol Turnuvası" da düzenlendi.

- Türkiye mezunları dernekleri

YTB bünyesinde "Türkiye Bursları" markasıyla sağlanan burslarla Türkiye'de yükseköğrenim gören dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrenciler, mezun olduktan sonra da Türkiye ile bağlarını koparmıyor.

YTB koordinasyonunda yine dünyanın birçok farklı bölgesinde kurulan mezun dernekleri ile öğrenciler geniş bir iletişim ağı imkanı buluyor.

Bu kapsamda şu ana kadar sayısı yüz binleri geçen Türkiye mezunları ailesi, dünya geneline yayılmış bulunan 23 Türkiye mezunları derneği ile çalışmalarını sürdürüyor.

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