Türkiye'de milliyetçi gençlerin tercihleri

"AKP alerjisi milliyetçi gençlerde belirleyici"

Milliyetçilik üzerine çalışmalarıyla bilinen gazeteci Kemal Can, 70'li yıllarda ülkücü hareketin taşraya doğru yayılarak kitleselleştiğini ve kentleşmeye bağlı olarak yoksul-taşralı gençler arasında kuvvetli bir zemin oluşturduğunu ifade ediyor. 90'lı yıllardan itibaren, Büyük Birlik Partisi'nin ayrılma sürecinden sonra büyük şehirlerde yükselen "pop milliyetçilik" ile beraber ise seküler-milliyetçi bir gençlik tabanının ortaya çıktığını söylüyor. İYİ Parti daha seküler-milliyetçi tabana yerleşirken, MHP daha muhafazakâr-taşra ağırlıklı tabanı tutuyor. Can, "İYİ Parti ayrışması, MHP ve milliyetçi gençlik içerisinde her zaman yan yana ama aslında biraz mesafeli duran iki farklı profilin ayrışmasına imkân yarattı" diyor.

Kemal Can'a göre, MHP'nin iktidar ortaklık süreci bu ayrışmayı sertleştirdi. Can, "AKP alerjisi" olarak ifade ettiği duygunun özellikle gençlerde oldukça belirleyici olduğu görüşünde. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin beka söylemini "iktidarı savunma" üzerine kurmasını, bu alerjiyi artıran nedenlerden biri olarak görüyor. Haberde fikirlerine yer vermek için ulaştığımız Ülkü Ocakları ve MHP teşkilatı ise talebimizi kabul etmedi.