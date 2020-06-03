Türkiye’de Muhalefet Normalleşmeyi ve Ekonomiyi Tartışıyor

Türkiye’de muhalefet, 1 Haziran’dan itibaren sosyalleşme mekanlarının da faaliyete geçilerek normalleşme sürecinin, Corona virüsü salgını riski sürmesine rağmen hızlı olduğu ve ekonomide yeterince önlem alınmadığı eleştirisinde bulunuyor. TBMM’nin yasama faaliyetlerine 16 Nisan’da ara vermesinden 48 gün sonra bugün çalışmalarına başlamasıyla birlikte, Türkiye’nin salgın sürecindeki durumu da tartışılıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 22 Mayıs’taki kabine toplantısının ardından kafe, restoranlar, kıraathaneler, spor tesisleri gibi pek çok sosyalleşme mekanının 1 Haziran’da hizmete başlayacaklarını açıklaması, gündemdeki yerini koruyor. Pazartesi başlayan normalleşme sürecinden görüntüler ise muhalefet cephesinde “ikinci dalga” endişesine yol açtı. TBMM’nin ise yasama gündemine, Covid-19 salgınında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler gibi konu başlıklarını almaması da muhalefetçe eleştiriliyor. ''Her türlü uzlaşmaya hazırız''

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bugün TBMM'deki basın toplantısında, çok hızlı normalleşmeye geçildiği eleştirisinde bulundu. Altay, “Meclis 48 gün sonra açılıyor ama gündem bekçiler. Yaklaşık 50 gündür kapalı olan TBMM'ye, sevgili Sağlık Bakanımız gelseydi, TBMM'ye bir bilgi verseydi. TBMM'de en çok çoğunluğu bulunan siyasi parti geleydi, 'Ey CHP, ey muhalefet, gelin Covid ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit sayılmasıyla ilgili kanun teklifini bir günde çıkarıverelim’ dese fena mı olurdu? Çiftçi inim inim inliyor. Birinci parti deseydi, 'Engin Altay çiftçi perişan gelin bu konuda bir şey yapalım' Milletin derdi ile dertlenmeyen Meclis olmaz olsun” dedi. Altay, CHP olarak Covid-19’un “iş hastalığı sayılması” ile sağlık çalışanlarına haklar tanınmasını istediklerini belirterek, “AK Parti'ye sesleniyorum. Gelin Meclis'in yarınki gündemini birlikte belirleyelim, her türlü uzlaşmaya hazırız. Sağlık çalışanlarımızın şehit sayılması ile ilgili teklifimizi ya da onların getireceği teklifi hemen geçirelim. Gelin atama bekleyen sağlıkçılarımıza bu kadroları verelim” diye konuştu.