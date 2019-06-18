Türkiye’de Mursi’ye ‘Şehit ve Kahraman’ Vurgulu Gıyabi Cenaze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, Muhammed Mursi'nin Müslüman Kardeşler Hareketi içinde yürüttüğü demokratik mücadele ile öne çıktığını söyledi. Mursi ile yakın dostlukları olduğunu kaydeden Erdoğan, “Darbe mahkemelerinde yargılanan ve idam cezasına çarptırılan merhum Mursi'nin yine bir mahkeme salonunda son nefesini vermiş olması, adeta kendisine ve halkına yıllardır yapılan zulmün bir sembolüdür. Zalimler, mazlumların canlarına kastedebilir hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler. Bizim zalimlerle bu noktada hele hele kardeşlik seviyesinde farklı dayanışmamızın olduğu bir kardeşimiz Mursi'nin adeta katili durumunda olan kişi ile bir araya gelmemiz mümkün değildi. Bugüne kadar da gelmedik. Bizim gözümüzde Mursi, inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir. Tarih, onu cezaevine atıp, idamla tehdit edenleri ve şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır” dedi.

Türkiye, 2013’ün Temmuz ayında Müslüman Kardeşler yönetimine yapılan askeri darbe nedeniyle Mısır’daki yeni yönetim ile görüş ayrılığını koruyor. Seçimle yönetime gelmiş Müslüman Kardeşler’in, Abdülfettah El Sisi komutasındaki ordu eliyle uzaklaştırılarak yargılanması sürecine başından beri karşı çıkıyor. Mısır’daki duruşma sırasında Mursi’nin hayatını kaybetmesiyle birlikte Türkiye’nin Mısır’daki mevcut yönetime tepkisi sert oldu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, Mısır’daki darbeye destekleyen ülkelere tepki göstererek, “Ahlaki ya da siyasal hakikat asla soyut değildir. En somut, en canlı hayat gerçeğidir. Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler. Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar. Dünyanın onurlu ve gerçekten demokrat insanları sesini şimdi yükseltmelidir. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi onurlu hayatına uygun şekilde defnedilmelidir” ifadesini kullandı.

Erdoğan, ayrıca Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi’nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını ve bu namaza katılacağını da Twitter aracılığıyla duyurdu.

Bu arada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, “Mısır'ın ilk ve tek demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin şehadetini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan da Mursi’nin ölümüne tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Mısır’da Mursi’nin yargılama sırasında hayatını kaybetmesine tepki göstererek, darbe döneminde emekli büyükelçiler Faruk Loğoğlu ile Osman Korutürk’ün Mısır’a gittiğini ve burada siyasi idam kararlarına karşı görüşlerini aktardığını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Muhammed Mursi, bir darbeyle devrildi. Darbeye karşı çıktık. Mursi ve arkadaşları idamla yargılanıyordu. İki milletvekilimi Mısır'a gönderdim. Oradaki yetkililerle gidin görüşün. Siyasi idamlar sonunda nasıl toplum çıkar görmek istiyorsanız Türkiye tarihine bakın dedik. Gidin yetkililerle görüşün siyasi idamlara başvurmasınlar dedik. Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Gönül isterdi ki Muhammed Mursi bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz, inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Mısır'ın dostluğuna, kardeşliğine ihtiyacımız var” diye konuştu.