Türkiye'de mutsuzların oranı artıyor

Mutluların oranı yüzde 48,2'ye düştü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2003 yılından bu yana düzenli olarak yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. 18 yaş ve üstündeki bireylerle yapılan anketlere dayandırılan araştırmaya göre mutlu olduğunu beyan eden kişilerin oranı 2019'da yüzde 52,4 iken geçen yıl yüzde 48,2'ye geriledi. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 13,1'den yüzde 14,5'e yükseldi. Böylece 2016'dan bu yana genel mutluluk düzeyinde kaydedilen gerileme eğilimi devam etti. Kadınlar ve evliler daha mutlu Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2019 yılında yüzde 47,6 iken 2020 yılında yüzde 43,2'e düştü. Kadınlarda ise 2019 yılında yüzde 57 olan bu oran 2020'de yüzde 53,1'e geriledi. Araştırmada evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı 2020 yılında yüzde 51,7 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 41,3 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde evli erkeklerin yüzde 46,7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56,8'inin mutlu olduğu gözlendi.

En mutlular 65 ve üzeri yaş grubunda Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaştakiler 2019 yılında yüzde 58,5, 2020'de ise yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi. Okudukça mutluluk azalıyor Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 50,3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46,1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 69,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 68,5, kadınlarda ise yüzde 70,7 olarak kaydedildi. Sağlık ve aile gibisi yok Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 2020 yılında yüzde 70,9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12,8 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,6 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip etti.