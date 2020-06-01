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Türkiye’de normalleşme başlıyor

01.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Türkiye’deki normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren seyahat yasakları kalktı, iç hat uçak seferleri başladı, kafe ve restoranlar yeniden açıldı.

Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için getirilen kısıtlamalar bugünden itibaren gevşetiliyor. Hafta sonunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı itibarıyla sona ermesinin ardından bu kentlerde de hayat kontrollü olarak normale dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında alınan yeni gevşetme kararlarını açıklamıştı.

Buna göre, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemindeki kamu personeli de bugünden itibaren normal mesaiye başladı. Sokağa çıkma yasağının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sabah İstanbul'un birçok bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.00 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.

Ankara'da da kamu personelinin normal mesaiye dönmesi ile uzun bir aradan sonra ilk kez trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kızılay ve Ulus meydanı ile Konya, Samsun, İstanbul ve Eskişehir yollarındaki araç yoğunluğu dikkat çekti.

Gençlere uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasında, yaş sınırı bugünden itibaren 20'den 18'e indirildi. 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ayrıca işletme sahibi 65 yaş ve üzerindekiler de bugünden itibaren sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üzerindekilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması ise henüz kaldırılmadı.

Kafe ve restoranlar açıldı

Salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan lokanta, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleri bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, saat 22.00’ye kadar açık olacak bu yerlerde, doğrudan temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ile dansa ve canlı müziğe izin verilmeyecek.

Restoran, kafe gibi yerlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hijyen, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Bunlar arasında, müşterilere girişte ateş ölçümü yapılması, maskesiz müşterinin içeri alınmaması, masalarda el antiseptiği ve kolonya bulundurulması gibi kurallar bulunuyor. Açık büfe bulunan yerlerde, servisin personel tarafından yapılması, tuzluk, baharatlık gibi malzemelerin her müşterinin kullanmasının ardından dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Yüzme havuzları, piknik yerleri açıldı

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam ve saunalar ile spor merkez ve tesisleri de bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. Bu yerlerde de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hijyen, temizlik ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulması gerekiyor.

Mart ayı sonunda İçişleri Bakanlığı genelgesi ile girilmesine kısıtlamalar getirilen parklar, bahçeler, piknik alanları ve mesire ve ören yerleri ile sahil kenarlarında piknik, spor ve yürüyüş yapmaya, balık tutmaya bugün itibaren izin veriliyor. Bu yerlerde de belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorunlu olacak.

Ayrıca zorunlu ihtiyaç maddeleri dışında giysi, oyuncak gibi ürünlerin satıldığı pazarların da bugünden itibaren açılmasına izin veriliyor.

Havalimanlarında uçuşlar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan gevşetme kararlarına göre, salgın nedeniyle kısıtlama getirilen şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Salgın nedeniyle ara verilen havayolu seferleri de bugün başladı.

Seyahat edebilmek için Hayat Eve Sığar (HES) kodu alınması gerekiyor. Alınan bu tek seferlik kod sayesinde, insanların nereye gideceği, kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak ve birisinde hastalık tespit edildiği takdirde, birlikte seyahat eden kişilerin durumu da kontrol altına alınmaya çalışılacak.

Türk Havayolları'nın (THY) bugünden itibaren yeniden başladığı iç hat seferleri için de HES kodu almak gerekiyor. Havalimanlarına ve uçaklara maskesiz binilmesine izin verilmiyor, yolcuların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması isteniyor. Uçaklarda, el bagajına da izin verilmiyor. İç hat seferlerinde ikramlar da kaldırıldı, isteyen yolculara sadece su verilecek.

Bankalardan sosyal hayatın canlandırılmasına destek

Türkiye'de normalleşmenin başlaması ile birlikte üç kamu bankası sosyal hayatın canlandırılması için dört yeni kredi paketi uygulamasına başladı. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, birinci paket konut kredisini içeriyor. Birinci el veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulması öngörülüyor.

Ortak açıklamaya göre, yerli üretime özel taşıt kredisinde aylık faizler yüzde 0,49 ile 0,69 olacak. İkinci el taşıt kredisinde ise faiz oranı yüzde 0,82 olacak, bu kredilerde azami limit 150 bin TL ile sınırlandırılacak.

Ayrıca yerli üretim beyaz eşya, kapı-pencere sistemi, ev boyası, ev tekstil gibi ürünlerin satın alınması için uygun koşullarda kredi olanakları sunuluyor.

Üç kamu bankası, turizm sektörünü desteklemek için tatile gitmek isteyenlere de kredi imkanları sunuyor.

DHA,DW/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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