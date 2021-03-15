Türkiye'de normalleşme sürecek

Erdoğan, vatandaşları koronavirüs önlemlerine uymaya çağırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele ve yürürlükteki önlemlerin seyrine ilişkin bilgiler verdi.

"Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık" diyen Erdoğan, 1 Mart'ta açıklanan kontrollü normalleşme sürecinin yürürlükte kalmaya devam edeceği mesajı verdi. Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

Vatandaşları önlemlere uymaya çağıran Erdoğan, "Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum" diye konuştu. Erdoğan, "Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz" diye konuştu.

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