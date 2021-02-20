Türkiye'de normalleşme süreci 1 Mart'ta başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamaları dâhil korona tedbirlerine devam edilen Türkiye'de normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağına dair açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 19 Şubat'ta açıkladığı veriler yeni vaka sayısının 7 bin 419 olduğunu, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 82 olduğunu ortaya koydu.

Böylece resmi verilere göre toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19'a yükselirken can kaybı da 27 bin 903'e ulaşmıştı.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

