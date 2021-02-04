Türkiye'de nüfus istatistikleri açıklandı

Nüfus artış hızında ise güçlü bir gerileme kaydedildi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılında Türkiye nüfusu 459 bin 365 artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'de ikamet eden nüfusta erkeklerin oranı 41 milyon 915 bin 985 kişiyle yüzde 50,1; kadınların oranı ise 41 milyon 698 bin 377 kişiyle yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

Nüfus artış hızında güçlü gerileme

Kayıtlara göre nüfus artış hızında güçlü gerileme kaydedildi. 2019 yılında binde 13,9 olan yıllık nüfus artış hızı 2020'de binde 5,5'e geriledi.

ADNKS sonuçlarına göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93 olurken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.

İstanbul nüfusunda azalma

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da ise nüfusta azalma kaydedildi. Kentin nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye geriledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.