"Türkiye'de obez çocuk sayısı artıyor"

EDİRNE (AA) - Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Ülkemizdeki 3 milyon obez hastasından yüzde 60'ı çocuk. Her sene de çocuk obezitesi yüzde 8 artıyor." dedi.

Erk, Türk Böbrek Vakfı ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere eğitim verilmesine ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde, Türkiye'de obezitenin her yıl arttığını, bu nedenle bir an önce bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 3 milyondan fazla obez olduğunu ifade eden Erk, "Ülkemizdeki 3 milyon obez hastasından yüzde 60'ı çocuk, her sene de çocuk obezitesi yüzde 8 artıyor. Bu nedenle bir an önce önlem almamız gerekiyor. Obeziteyle mücadele için bunu milli politika haline getirmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli boyutu sağlık ve eğitimden geçiyor. Bu nedenle Trakya'daki bütün illere öğrencilerimize eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de tuzla mücadele edildiği gibi şekerle de mücadele edilmesinin önemini vurgulayan Erk, özellikle nişasta bazlı şekerlerin hastalığa davetiye çıkartarak obeziteye neden olduğunu sözlerine ekledi.