Türkiye’de Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13,8

İstihdam oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak, yüzde 44 olarak kaydedildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 306 bin azalarak, 4 milyon 362 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı ise 0,9 puan azalarak, yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’in açıklamasına göre, Türkiye genelinde Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı 2019’un aynı dönemine kıyasla 109 bin artarak 27 milyon 266 bin olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise 0,5 puan azalarak, yüzde 44 oldu.

Türkiye’de Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin ve inşaat sektöründe 68 bin azaldı. İstihdam edilenlerin sayısında sanayi sektöründe 257 bin ve hizmet sektöründe ise 161 bin artış olduğu belirlendi.

İşgücüne katılım düştü

Ocak ayında işgücüne katılımda da düşüş yaşandı. İşgücü, 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 196 bin azalarak 31 milyon 629 bin oldu. İşgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 51 olarak gerçekleşti.