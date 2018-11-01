Türkiye'de öğrendiği hat sanatıyla Nijerya'yı süslüyor

Hattat Abdullah, "Batı Afrika'da bu işle uğraşan uzman olmadığı için hat sanatını çabalarımla öğrenmeye başladım ve çizdiğim eserleri çevremdeki insanlar da çok beğenmeye başladı ancak bu sanatta kendimi geliştirmek istiyordum ve bunun için Türkiye ya da İran'da eğitim almayı istiyordum." dedi.

Hat sanatını 29 yıl önce kendi çabalarıyla öğrenmeye başlayan Abdullah, ülkesinde bu sanatın eğitimi verilmediği için Türkiye ya da İran'da bu eğitimi almak için arayışlara girdiğini dile getirdi.

Ailesinin fen bilimleri alanında eğitim almasını istediği bilgisini paylaşan Abdullah, okulunu yarıda keserek çabalarıyla hat sanatını geliştirdiğini kaydetti.

Abdullah, "Afrika'da genel olarak sanatla uğraşanlar tembel ya da kafası çalışmayan insanlar olarak görülüyor. Bu nedenle fen lisesinde okudum ve çok iyi derecede bitirdim. Nijerya'daki birçok üniversiteden burs kazansam da ama hat sanatını öğrenmek istediğim için gitmedim." diye konuştu.

Hat sanatını öğrenmek için çok çaba harcadığını belirten Abdullah, 2012'de ülkesine döndükten sonra bu sanatı Afrika'da yaygınlaştırmak için de okul açtı.

Abdullah, "Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde yaşıyorum ve burada hat okulum var. Onlarca öğrenci bu okulda eğitim görüyor ve şu an 25 öğrencim var." ifadesini kullandı.

Abdullah, Türkiye, Nijerya, Pakistan ve Malezya başta olmak üzere birçok ülkede hat sanatı sergilerine katılarak eserlerini tanıttığını dile getirdi.

Hat sanatını öğrenme sürecinde Türkiye'nin çok yardımı olduğuna dikkati çeken Abdullah, "Türkiye'deki İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) yardımıyla Nijerya'da belki de Batı Afrika'da ilk kaligrafi merkezi açılacak." diye konuştu.