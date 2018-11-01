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Türkiye'de öğrendiği hat sanatıyla Nijerya'yı süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'de beş yıl hat sanatı eğitimi alan Hattat Abdullah, ülkesindeki birçok camiyi çizimleriyle süslüyor - Hattat Yushaa Abdullah: - "Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde yaşıyorum ve burada hat okulum var. Onlarca öğrenci bu okulda eğitim görüyor ve şu an 25 öğrencim var" - "Hat sanatı öğrenmek istiyorsan Türkiye'den daha iyi bir ülke bulamazsın"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah, ülkesindeki birçok camiyi çizimleriyle süslüyor.

Türkiye'de beş yıl eğitim alan 50 yaşındaki Abdullah, Kaduna eyaletinde kurduğu "El Mihrab Hat Okulu" ile onlarca öğrenci yetiştirerek hat sanatının Batı Afrika'da yayılmasına büyük katkı sağlıyor.

Nijeryalı hattat Abdullah, hat sanatı, çalışmaları ve Türkiye'deki eğitim serüvenini AA muhabirine değerlendirdi.

Hat sanatını 29 yıl önce kendi çabalarıyla öğrenmeye başlayan Abdullah, ülkesinde bu sanatın eğitimi verilmediği için Türkiye ya da İran'da bu eğitimi almak için arayışlara girdiğini dile getirdi.

Hattat Abdullah, "Batı Afrika'da bu işle uğraşan uzman olmadığı için hat sanatını çabalarımla öğrenmeye başladım ve çizdiğim eserleri çevremdeki insanlar da çok beğenmeye başladı ancak bu sanatta kendimi geliştirmek istiyordum ve bunun için Türkiye ya da İran'da eğitim almayı istiyordum." dedi.

Hattat Abdullah, Mimar Sinan Üniversitesinden 2007 yılında kabul alarak Hasan Çelebi ve Davut Bektaş gibi hattatlardan sanatının inceliklerini öğrendiği söyledi.

Ailesinin fen bilimleri alanında eğitim almasını istediği bilgisini paylaşan Abdullah, okulunu yarıda keserek çabalarıyla hat sanatını geliştirdiğini kaydetti.

Abdullah, "Afrika'da genel olarak sanatla uğraşanlar tembel ya da kafası çalışmayan insanlar olarak görülüyor. Bu nedenle fen lisesinde okudum ve çok iyi derecede bitirdim. Nijerya'daki birçok üniversiteden burs kazansam da ama hat sanatını öğrenmek istediğim için gitmedim." diye konuştu.

Hat sanatını öğrenmek için çok çaba harcadığını belirten Abdullah, 2012'de ülkesine döndükten sonra bu sanatı Afrika'da yaygınlaştırmak için de okul açtı.

Abdullah, "Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde yaşıyorum ve burada hat okulum var. Onlarca öğrenci bu okulda eğitim görüyor ve şu an 25 öğrencim var." ifadesini kullandı.

Abdullah, Türkiye, Nijerya, Pakistan ve Malezya başta olmak üzere birçok ülkede hat sanatı sergilerine katılarak eserlerini tanıttığını dile getirdi.

Hat sanatını öğrenme sürecinde Türkiye'nin çok yardımı olduğuna dikkati çeken Abdullah, "Türkiye'deki İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) yardımıyla Nijerya'da belki de Batı Afrika'da ilk kaligrafi merkezi açılacak." diye konuştu.

Abdullah, Kano, Abuja, Lagos, Borno, Nijer, Porthacourt gibi birçok bölgedeki camiyi çizimleriyle süslediğini belirtti.

- "Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmedim"

Abdullah Türkiye'de eğitim aldığı beş sene boyunca kendini yabancı gibi hissetmediğini söyledi.

Türkiye'nin hat sanatı alanında dünyadaki en önemli ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Abdullah, "Hat sanatı öğrenmek istiyorsan Türkiye'den daha iyi bir ülke bulamazsın. Türkiye'dekiler de bana çok iyi davrandı ve her konuda da destek oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hat Sanatı nijerya

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