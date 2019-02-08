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Türkiye'de öğrendiklerini ülkelerinde uygulayacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:45 | Son Güncelleme

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından hazırlanan proje kapsamında öncelikle yetimler olmak üzere 11-17 yaş aralığındaki sığınmacı çocuklara, tarım, hayvancılık ve el sanatları eğitimleri verilecek - Proje kapsamında Göynük Belediyesinin TİF'e tahsis ettiği Çubuk Gölü bölgesinde oluşturulan kamp alanı, sığınmacı izciler için yaşam merkezi haline getirildi - TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı: - "Öncelikle yetim izcilerimiz olmak üzere mülteci izcilerimiz Göynük'e gidecek, tarım ve hayvancılık, el sanatlarıyla ilgili çeşitli eğitimler görecek. Ürettikleri şeyleri satarak ticareti de öğrenmeye başlayacaklar"

ZAFER GÖDER - Türkiye İzcilik Federasyonu'nca (TİF), 11-17 yaş aralığındaki sığınmacı çocuklara tarım, hayvancılık ve el sanatları alanında eğitim verilmesini kapsayan proje hayata geçirildi.

Türkiye'deki izcilerin yanı sıra ülkeye sığınan Suriye, Filistin ve Iraklı sığınmacı çocukların da izcilik faaliyeti yapmasına imkan sağlayan TİF, sığınmacı çocukların ülkelerine döndüklerinde belli bir alanda yetkinlik kazanması için proje hazırladı.

Proje kapsamında Göynük Belediyesi'nin TİF'e tahsis ettiği Çubuk Gölü bölgesinde oluşturulan kamp alanı, sığınmacı izciler için yaşam merkezi haline getirildi.

İzcilere burada tarım, hayvancılık ve el sanatları eğitimleri verilecek.

Federasyon yetkilileri, eğitim alan sığınmacı çocukların daha sonra uzmanlaşmasına, ürettiklerini satmasına yardımcı olarak onların ticareti öğrenmesine destek olacak.

Projeyle çocukların gelecekte ülkelerine döndüklerinde, tarım, hayvancılık ve el sanatları alanlarında üretim yapmasının sağlanması hedefleniyor.

- "İzci liderleri kendi çocuklarını yetiştiriyor"

TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Subaşı, özelikle Suriye, Mısır ve Filistin'den gelen yetişkinleri "izci lideri" olarak eğittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu liderlerin kendi çocuklarını yetiştirerek izcilik yaptırmasını sağlıyoruz. Bu şekilde başarılı bir çalışma olarak ilerliyor. Şu anda, sadece Suriyeli izcilerimizin sayısı 6 binin üzerinde. Mısır, Filistin ve Irak gibi yerlerden gelen mültecilerimizin de sayısı bin 500'ün üzerinde."

Sığınmacıların Türkiye'de kaldığı sürece izci sayılarının da artacağına işaret eden Subaşı, "Arzumuz ülkelerine dönmeleri. Kendilerinin de arzusu o aslında. Projemiz; izcilik çalışmalarının haricinde ülkelerine döndükleri zaman ellerinde bir 'altın bilezik' olması, yani bir meslek edinmeleri için." ifadelerini kullandı.

Subaşı, Göynük Belediyesi'nin desteğiyle bir kamp alanı oluşturduklarını anlatarak, "Bu kamp alanında mülteci izcilerimiz belirli dönemlerde kalacak. Öncelikle yetim izcilerimiz olmak üzere mülteci izcilerimiz Göynük'e gidecek, tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla ilgili çeşitli eğitimler görecek. Ürettikleri şeyleri satarak ticareti de öğrenmeye başlayacaklar." diye konuştu.

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Türkiye İzcilik Federasyonu Bolu Mülteci kampları TİF Başkanı Hasan Dinçer Subaşı

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