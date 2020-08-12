Türkiye'de okulların açılış takvimi belli oldu

Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak geçilecek.Türkiye'de okulların pandemi dönemindeki açılış takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ise kademeli olarak geçileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyretilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak" dedi.

Yüz yüze eğitime ilişkin, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz" diyen Selçuk, "Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek" ifadesini kullandı.

Selçuk, "Dileyen özel okullar, 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetine başlayabilecek" diye ekledi.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle okullar geçen Mart ayında kapanmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.