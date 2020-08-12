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Türkiye'de okulların açılış takvimi belli oldu

12.08.2020 21:29 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını duyurdu.

Yüz yüze eğitime ise 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak geçilecek.Türkiye'de okulların pandemi dönemindeki açılış takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ise kademeli olarak geçileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyretilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak" dedi.

Yüz yüze eğitime ilişkin, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz" diyen Selçuk, "Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek" ifadesini kullandı.

Selçuk, "Dileyen özel okullar, 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetine başlayabilecek" diye ekledi.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle okullar geçen Mart ayında kapanmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.

Bilim Kurulu'nun önerisi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasından kısa süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, "yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması" yönündeki tavsiyesini kamuoyuna duyurmuştu.

Bilim Kurulu, Koca'nın başkanlığında "eğitim" gündemiyle toplanmıştı. Bakan Koca, toplantı sonrası "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde" dedi. Koca, "Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz" ifadesini kullandı.

Yeni vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Koca, "Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir" ifadesini kullandı.

DW/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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