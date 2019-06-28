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"Türkiye'de okumak için 101 ülkeden müracaat oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:43 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Türkiye Diyanet Vakfı'na bu yıl Türkiye'de okumak için 101 ülkeden müracaat oldu. Bu 101 ülke arasından seçtiğimiz bin kadar öğrenci, yeni dönemde eğitime başlayacak" - "Gönül coğrafyamız olan bölgelerden öğrencilerin gelecek olması, bizim için kazançtır. Birlikte yaşama tecrübesinin en büyük örneğini, asırlar boyunca bizim milletimiz göstermiştir. Bunu eğitimde de göstereceğiz"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı'na bu yıl Türkiye'de okumak için 101 ülkeden müracaat oldu. Bu 101 ülke arasından seçtiğimiz bin kadar öğrenci, yeni dönemde eğitime başlayacak." dedi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin Elmalıkent Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi’nin ilim-irfan sahibi, bilgi-hikmet sahibi insan yetiştirmek için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın her daim üniversitenin destekçisi olmaya devam edeceğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Üniversitenin anlamı gibi evrensel bilgiyi insanımıza vermemiz gerekiyor. Burada 44 farklı ülkeden öğrencinin bulunması, üniversitemizin artık evrensel bir noktada hareket ettiğini gösterir. Farklı ülkelerden ne kadar çok öğrenci gelirse, birbirimizi daha iyi tanımış olacağız. Birbirimizin tecrübe ve kültüründen faydalanmış olacağız. Türkiye Diyanet Vakfı'na bu yıl Türkiye'de okumak için 101 ülkeden müracaat oldu. Bu 101 ülke arasından seçtiğimiz bin kadar öğrenci, yeni dönemde eğitime başlayacak. Bunların bir kısmı uluslararası imam hatip liselerinde, bir kısmı uluslararası ilahiyat fakültelerinde, bir kısmı da diğer fakültelerde okuyacaklar. Gönül coğrafyamız olan bölgelerden öğrencilerin gelecek olması, bizim için kazançtır. Birlikte yaşama tecrübesinin en büyük örneğini, asırlar boyunca bizim milletimiz göstermiştir. Bunu eğitimde de göstereceğiz."

Erbaş, uluslararası öğrencilerin Anadolu topraklarında, İstanbul'da aldıkları eğitim ve tecrübeyle ülkelerine gittiklerinde Türkiye'nin gönül elçiliğini yapacaklarına inandığını kaydetti.

Gençlere üniversite eğitimiyle ilgili tavsiyelerde de bulunan Erbaş, öğrencilerin tek bir alana sıkışmamalarını, farklı alanlarda kendilerini yetiştirmelerini istedi.

Türk-İslam geleneğinde talebelerin farklı disiplinleri kapsayan eğitimin bulunduğunu, Batı'nın ise buna yakın dönemde geçtiğini bildiren Erbaş, "Batı 25 yıl önce buna interdisipliner metot dedi. Erasmus programı ile Batı'ya gittiğimiz gibi Farabi programı ile de ülkemiz içerisindeki üniversitelerde de bulunabiliriz. Mevlana programı ile de İslam ülkeleri üniversiteleri arası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için oluşturuldu. Öğrencilerimiz bir dönemini İslam ülkelerinde, bir dönemini Batı’da okusun ve kendisini, ufkunu geliştirsin. Küreselleşmeyle dünya artık küçülüyor." diye konuştu.

Mezun olan 230 öğrenciye bölümleri ne olursa olsun en iyisi olmaları için ara vermeden yüksek lisans yapmaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, öğrencilere ve 29 Mayıs Üniversitesi'ne desteklerinin süreceğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tayyar Altıkulaç ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

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