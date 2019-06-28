İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı'na bu yıl Türkiye'de okumak için 101 ülkeden müracaat oldu. Bu 101 ülke arasından seçtiğimiz bin kadar öğrenci, yeni dönemde eğitime başlayacak." dedi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin Elmalıkent Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi’nin ilim-irfan sahibi, bilgi-hikmet sahibi insan yetiştirmek için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın her daim üniversitenin destekçisi olmaya devam edeceğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Üniversitenin anlamı gibi evrensel bilgiyi insanımıza vermemiz gerekiyor. Burada 44 farklı ülkeden öğrencinin bulunması, üniversitemizin artık evrensel bir noktada hareket ettiğini gösterir. Farklı ülkelerden ne kadar çok öğrenci gelirse, birbirimizi daha iyi tanımış olacağız. Birbirimizin tecrübe ve kültüründen faydalanmış olacağız. Türkiye Diyanet Vakfı'na bu yıl Türkiye'de okumak için 101 ülkeden müracaat oldu. Bu 101 ülke arasından seçtiğimiz bin kadar öğrenci, yeni dönemde eğitime başlayacak. Bunların bir kısmı uluslararası imam hatip liselerinde, bir kısmı uluslararası ilahiyat fakültelerinde, bir kısmı da diğer fakültelerde okuyacaklar. Gönül coğrafyamız olan bölgelerden öğrencilerin gelecek olması, bizim için kazançtır. Birlikte yaşama tecrübesinin en büyük örneğini, asırlar boyunca bizim milletimiz göstermiştir. Bunu eğitimde de göstereceğiz."