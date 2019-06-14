Türkiye'de okumak için sıraya girdiler

Dünyanın dört bir yanında öğrenciler, Türkiye'de nitelikli yükseköğrenim görmek için sıraya girdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB'nin uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "2019 Türkiye Bursları" programı için 86 ülkede mülakatlar yapılıyor.

Söz konusu ülkelerde yaklaşık 10 bin öğrenci Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görmek üzere yarışıyor.

Akademisyenler ve YTB uzman personelince yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylara Türkiye’deki üniversitelerin kapıları açılacak.

- Bu yıl rekor kırıldı

Faaliyete geçtiği birinci yılda 90 ülkeden 35 bin başvuru alan Türkiye Bursları programına başvurular geçen yıl 135 bini buldu. Bu yıl ise burslara rekor düzeyde başvuru yapıldı ve 167 ülkeden 147 bin başvuru alındı.

- Başvurular internetten

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği burslara her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada 100’den fazla noktada mülakatlara davet ediliyor. Mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor.