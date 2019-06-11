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Türkiye'de ölen erkek sayısı kadınlardan fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2018 yılında yaşamını yitiren 426 bin 106 kişinin yüzde 54,6'sını erkekler oluşturdu.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2018 yılında yaşamını yitiren 426 bin 106 kişinin yüzde 54,6'sını erkekler oluşturdu. Kadın ölümlerinin erkek ölümlerine oranla yüzde 9,2 az görüldüğü 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il ise Gaziantep oldu.
TÜİK, Türkiye'de 2018 yılına ait ölüm istatistiklerini açıkladı. Bebek ölümleri ile intihar oranlarını da açıklayan TÜİK'in verilerine göre; Türkiye'de 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 oldu. Ölüm sayısı 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azaldı. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.
KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,2
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Yani 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.
BEBEK ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL GAZİANTEP
Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.
BEBEKLERİN YÜZDE 65,3'Ü BİR AYINI TAMAMLAYAMADAN ÖLDÜ
Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2017 yılında yüzde 64,9 iken 2018 yılında yüzde 65,3 oldu. Ölen bebeklerin 2018 yılında yüzde 12,7'sinin ilk gün, yüzde 31,5'inin 1-6 günlükken, yüzde 21,1'inin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 22,2 oldu. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 11,4 oldu.
ÖLÜMLE SONUÇLANAN İNTİHAR SAYISI 3 BİN 161
Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında 3 bin 168 iken 2018 yılında 3 bin 161 oldu. İntihar edenlerin yüzde 75,6'sını erkekler, yüzde 24,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88'e düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

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