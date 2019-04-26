HABER

Türkiye’de ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 161 bin 920 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 161 bin 920 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 38,4’ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39,7’sini iskemik kalp hastalığı oluşturdu
İskemik kalp hastalığından sonra sırasıyla yüzde 22,4 ile serebro-vasküler hastalık ve yüzde 8,3 ile hipertansif hastalıklar görüldü.

Tümörden ölüme en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu
Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2018 yılında 81 bin 129 oldu. Bu ölümlerin yüzde 30,8’i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı. Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 23 bin 674 kişi ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

İkamet edilen illere göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; yüzde 48 ile Çorum, yüzde 47,2 ile Denizli, yüzde 46,7 ile Adana, yüzde 46,2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; yüzde 24,6 ile Kırklareli, yüzde 23,8 ile İstanbul, yüzde 23,2 ile Van ve Eskişehir, yüzde 23 ile Edirne oldu.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyorKüçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor
Cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu acı veriyorCep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu acı veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

Mersin'de bir tırda 15,5 kilogram eroin ele geçirildi

Mersin'de bir tırda 15,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: Hedefler imha edildi

Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki çocuk öldü

Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki çocuk öldü

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

Haliç'te düşen kişiyi deniz polisi kurtardı

Haliç'te düşen kişiyi deniz polisi kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.